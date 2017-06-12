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رقم الخبر: 195556 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: محليات  
إعادة انتخاب بروجردي رئيساً للجنة الأمن القومي البرلمانية

إعادة انتخاب بروجردي رئيساً للجنة الأمن القومي البرلمانية

أعادت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علاء الدين بروجردي رئيساً لها خلال اجتماع عقدته يوم الاحد.

واختار اعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، النواب كمال دهقاني فيروزآبادي نائبا اول و محمد مهدي برومندي ونائب ثان لرئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية.

كما اختار اعضاء اللجنة النائب حسين نقوي حسيني متحدثا باسم اللجنة والنائب محمد جواد جمالي نوبندكاني امين اول و محمد ابراهيم رضائي امين ثان لهذه اللجنة البرلمانية.

 

 
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