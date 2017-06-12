إعادة انتخاب بروجردي رئيساً للجنة الأمن القومي البرلمانية أعادت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علاء الدين بروجردي رئيساً لها خلال اجتماع عقدته يوم الاحد.