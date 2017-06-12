  • الإثنين ١٧ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , يونيو 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195555 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 19:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
40 عالماً إيرانياً بين واحد بالمائة الأفضل عالمياً

40 عالماً إيرانياً بين واحد بالمائة الأفضل عالمياً

اشاد وزير الصحة حسن قاضي زاده هاشمي بالتطور العلمي الذي نالته ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية لاسيما في العلوم الطبية، موضحا انها حازت على المرتبة الاولى في المنطقة على هذا الصعيد كما ان 40 من علمائنا هم بين واحد بالمئة الافضل عالميا.

وقال هاشمي، في تصريح ادلى به على هامش تدشين مركز بحثي لجمع الأدلة العلمية حول الوضع الصحي في إيران (كاكرين)، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية حازت على شرف استضافة الممثلية الاقليمية لمؤسسة كاكرين بفضل المساعي المبذولة.

ووصف المؤسسة بأنها ستفضي الى اجماع في البحوث كما ان المعلومات الحاصلة تساعد الشريحة الطبية في البلاد على تعزيز الوقاية والتشخيص والعلاج الصحيح وتخفض نسبة الاخطاء الطبية.

وردا على سؤال حول انتشار حمى القرم-الكونغو في ايران نفى ظهور اي حالات جديدة مؤكدا انه قد تم الحد منه والسيطرة عليه مقارنة بالاسابيع الماضية لكنه لم يتم اقتلاعه تماما لحد الآن.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3008 sec