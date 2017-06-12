اشاد وزير الصحة حسن قاضي زاده هاشمي بالتطور العلمي الذي نالته ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية لاسيما في العلوم الطبية، موضحا انها حازت على المرتبة الاولى في المنطقة على هذا الصعيد كما ان 40 من علمائنا هم بين واحد بالمئة الافضل عالميا.

وقال هاشمي، في تصريح ادلى به على هامش تدشين مركز بحثي لجمع الأدلة العلمية حول الوضع الصحي في إيران (كاكرين)، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية حازت على شرف استضافة الممثلية الاقليمية لمؤسسة كاكرين بفضل المساعي المبذولة.

ووصف المؤسسة بأنها ستفضي الى اجماع في البحوث كما ان المعلومات الحاصلة تساعد الشريحة الطبية في البلاد على تعزيز الوقاية والتشخيص والعلاج الصحيح وتخفض نسبة الاخطاء الطبية.

وردا على سؤال حول انتشار حمى القرم-الكونغو في ايران نفى ظهور اي حالات جديدة مؤكدا انه قد تم الحد منه والسيطرة عليه مقارنة بالاسابيع الماضية لكنه لم يتم اقتلاعه تماما لحد الآن.