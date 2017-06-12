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رقم الخبر: 195554 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 19:40 الاقسام: محليات  
مجلس الشورى يوافق على دراسة لائحة تفكيك مهام وصلاحيات 3 وزارات

مجلس الشورى يوافق على دراسة لائحة تفكيك مهام وصلاحيات 3 وزارات

صادق اعضاء مجلس الشورى الاسلامي يوم الاحد على دراسة لائحة تفكيك مهام وصلاحيات وزارات الطرق وبناء المدن، والصناعة والمناجم والتجارة، والرياضة والشباب بصفة عاجلة.

وصوت 124 نائبا في الجلسة العلنية للبرلمان لصالح قرار دراسة اللائحة بصفة عاجلة فيما رفض 79 نائبا القرار فيما امتنع 7 نواب عن التصويت .

وفي حال اقرار اللائحة المذكورة بشكل نهائي فسيجري تفكيك مهام وصلاحيات وزارتي الطرق وبناء المدن، والصناعة والمناجم والتجارة لتتحول بالترتيب الى وزارات "الطرق والمواصلات" و" الاسكان وبناء المدن" و" الصناعة والمناجم" و"التجارة" .

كما سيجري في حال المصادقة على اللائحة المذكورة بشكل نهائي تفكيك مهام وصلاحيات وزارة الرياضة والشباب وذلك بهدف تنظيم شؤون الشباب والتنسيق بين اجراءات الاجهزة المعنية في حقل الشباب حيث سيتم ايجاد المنظمة الوطنية للشباب وستكون تابعة لرئاسة الجمهورية .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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