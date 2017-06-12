تمكن الفريق النسوي الإيراني من الفوز بـ 5 ميداليات وجائزة خاصة في المهرجان الدولي التاسع للإختراعات والإبتكارات (semi Grand Prize) الذي أقيم في كوريا الجنوبية.

المهرجان الذي إنطلقت أعماله يوم الخميس الماضي إنتهى يوم الأحد في مدينة سيئول بحصول الفريق النسوي الإيراني ميداليتين ذهبيتين وميدالتين فضيتين وبرونزية واحدة.

كما حصلت زهراء عليخاني من الفريق الإيراني على الجائزة الخاصة لمهرجان (semi Grand Prize) بعد حصول كوريا الجنوبية على المرتبة الأولى.

يذكر إن مهرجان (semi Grand Prize) الدولي للإختراعات يقام كل عام تحت إشراف مباشر من قبل مؤسسة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (WIPO) وبدعم من الإتحاد العالمي للمخترعين (IFIA) وفي بلدان مختلفة من بينها كوريا الجنوبية.

وفي الدورة الـ 20 لهذا المهرجان الذي أقيم برعاية وزارة المرأة والأسرة في كوريا الجنوبية شارك 120 مخترعا ومبدعا من 20 دولة حول العالم.