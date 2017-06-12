* العثور على السيارة التي استخدمها الارهابيين لتنفيذ الاعتداءين في طهران

أعلن قائد قوات الحماية في الحرس الثوري ان الوحدة المكلفة بحماية مجلس الشورى الاسلامي بذلت اقصى جهودها خلال الاشتباك مع الارهابيين للحفاظ على ارواح المواطنين وتمكنت من انقاذ 150 شخصا من مسرح العمليات.

وفي تصريح ادلى به لقناة "افق" التلفزيونية، قال العميد علي اصغر كرجي زادة، انه وفقا للوثائق المستحصلة فان هؤلاء الارهابيين المرتبطين بداعش بافكارهم التكفيرية والسلفية كانوا قد ذهبوا الى خارج الحدود عدة مرات وتلقوا التدريبات وكانوا قد شاركوا في بعض العمليات السابقة ايضا.

واوضح بان المكان الذين اقتحمه الارهابيون فيه حلقة امنية واحدة نظرا لكونه مخصصا للمراجعين الى المبنى الاداري بمجلس الشورى الاسلامي، واضاف، انهم لم يعبروا من اي بوابة تفتيش وفي البوابة الاولى تصرفوا بصورة مباغتة حيث اصابوا احد كوادرنا وهو الشهيد تيموري ومن ثم اجهزوا عليه بكل وحشية.

واضاف العميد كرجي زادة ان الوحدة الرئيسية لقوات فيلق "انصار المهدي" للحماية كانوا متواجدين في المجلس الا انه تم بعد ذلك الاستعانة بالقوة البرية للحرس الثوري ووحدة "صابرين" وقوات الامن الداخلي وسائر القوى الامنية التي جاءت بصورة طوعية.

وصرح بان عملية التصدي للارهابيين كانت معقدة الى حد ما نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين وموظفي المجلس الا ان قواتنا تمكنت من انقاذ 150 شخصا بسلام عبر النوافذ و مسارات اخرى.

واوضح بان قواتنا الامنية تمكنت من دفع الارهابيين نحو المبنى غير الرئيس للمجلس واضاف، لقد توجهوا الى الطابق الرابع (للمبنى الاداري الملحق بمجلس الشورى الاسلامي) ونظرا لوجود عدد من الجرحى في مختلف الطوابق فقد بادرت قوات الحرس على الفور لاخراج الجرحى ودون ذلك لكان الارهابيون قد قتلوا الكثير منهم.

وقال العميد كرجي زادة، لقد فقدوا قدرة التحرك في الطابق الرابع وبعد فترة انتهى عتادهم ولم يبق معهم سوى عدة قنابل يدوية وحزام ناسف.

واضاف، انهم لم يتمكنوا من استخدام الحزام الناسف وقام احدهم بالانتحار بقنبلة يدوية ادت الى اصابة اخر منهم والذي قتل مع الثالث بنيران مباشرة من قواتنا.

وقال انه خلال هذه العمليات استشهد احد كوادر الحماية واصيب عدد اخر فيما بقية الشهداء هم من المواطنين وموظفي المجلس.

واكد بان الارهابيين تصرفوا بوحشية حيث اطلقوا النار على المواطنين العاديين وحتى على امراة كانت تحتضن طفلا الا ان المبادرة الشجاعة والتضحوية لقوات الحرس كانت مؤثرة جدا وحالت دون ايقاع اضرار كبيرة.

من جانبه عثرت قوات الشرطة الايرانية على السيارة التي استخدمها الارهابيون في الاعتدائين على مرقد الامام الخميني (رض) ومجلس الشورى الاسلامي يوم الاربعاء الماضي في احدى مناطق وسط طهران.

وكان الارهابيون قد استخدموا هذه السيارة لنقل الارهابيين اللذين ارتكبا جريمة الاعتداء على مرقد الامام الخميني (رض) اولا ومن ثم انتقلوا الى وسط العاصمة لتنفيذ الاعتداء على مجلس الشورى الاسلامي.

بدوره قال رئيس عدلية كردستان (غرب ايران) انه تم كشف واعتقال 6 اشخاص بالمحافظة على صلة حتمية بالاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم الاربعاء الماضي مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض).

واضاف علي اكبر كروسي يوم الاحد في حديث مع الصحفيين، ان هؤلاء الاشخاص قيد الاعتقال حاليا، ولازال عددا اخرا قيد الكشف والملاحقة وسيتم اعتقالهم قريبا.

وصرح بان رجال الدين واهالي كردستان، مستاؤون جدا من وقوع هذا الحادث الارهابي في طهران، ويتعاونون مع الاجهزة المعنية لكشف هؤلاء العملاء.

واضاف كروسي، ان اجواء آمنة تسود محافظة كردستان بفضل جهود القوي الأمنية، ويتم رصد ومتابعة أي تحرك بالمحافظة .

الى ذلك وجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برقية تعزية للرئيس حسن روحاني حيث دان الاعتداءين الارهابيين في طهران.

و عبر بوتفليقة عن قناعته الراسخة بقدرة الشعب الايراني على تجاوز هذه المحنة الأليمة و ثباته في التصدي لظاهرة الارهاب التي لا تمت بأي صلة للدين الاسلامي الحنيف.

* في برقية الى لاريجاني رئيس برلمان المجر: الارهاب لا يعرف اي حدود مادية ومعنوية

من جانبه دان رئيس المجلس الوطني المجري لاسلو كوفر الهجمات الارهابية في طهران، معتبرا ان الارهاب لا يعرف اي حدود مادية ومعنوية.

وفي برقية بعثها الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني دان كوفر الاعتداءين الارهابيين اللذين استهدفا مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض) يوم الاربعاء الماضي، معزيا باستشهاد عدد من المواطنين الايرانيين.

وجاء في جانب من البرقية، ان هذا الحادث اثبت مرة اخرى بان العنف والارهاب لا يعرف اي حدود مادية ومعنوية وان مؤسساتنا الديمقراطية وشعبنا وسلامنا واستقرار مجتمعنا معرّض لمخاطره.

واضاف، ان من مسؤوليتنا المشتركة ان ننضم الى القوى العاملة ضد الارهاب وحماته الذين سمموا العلاقات الدولية وادوا الى اضعاف السلام في حياتنا اليومية.