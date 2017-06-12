واشار غيب برور، في تصريح أدلى به خلال استضافة عدد من اسر الشهداء على مائدة الافطار، الى الاعتداءين الارهابيين في طهران الاربعاء الماضي، مؤكدا ان ايران الاسلامية تمتلك قوة هائلة ولن تترك مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف الابرياء بهدف زرع الاحقاد والكراهية اية تأثيرات على عزيمة شعبها في مواصلة نهج الثورة الاسلامية وتقدم البلاد.

واضاف، ان الثورة الاسلامية قد انتصرت بفضل دماء الشهداء وواصلت مسيرتها وانها باقية ومستمرة في نهجها بفضل الله تعالى وبتفاني المجاهدين المؤمنين.

ونوه الى التحليلات التي اطلقت حول هذه الاعتداءات لاسيما من قبل اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية، موضحا ان هذين الاعتداءين الوحشيين قد افتضح امرهما ما أدى الى اقرار داعمي الارهابيين بفشلهما واعتبروا ان مثل هذه الممارسات الارهابية تؤكد صحة حضور المستشارين الايرانيين في سوريا.

واعرب عن حزنه وأسفه لاستشهاد عدد من الابرياء الصائمين اثناء الاعتداءين في طهران، معتبرا ان شعوب العالم لمست صلابة النظام الاسلامي في ايران وتعزيز التضامن بين صفوف الشعب في مواجهة الارهابيين.