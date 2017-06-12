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رقم الخبر: 195550 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 19:28 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: القرآن وأهل البيت(ع) معجزتان إلهيتان ومبعثا فخر للمسلمين

الرئيس روحاني: القرآن وأهل البيت(ع) معجزتان إلهيتان ومبعثا فخر للمسلمين

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، القرآن الكريم واهل بيت النبوة والرسالة معجزتين الهيتين ومبعثي فخر لنا المسلمين.

وخلال مراسم تكريم خدام القرآن الكريم، وصف الرئيس روحاني القرآن كتاب هداية واهل بيت الرسالة مبعث خير كثير وقال، ان هاتين الجوهرتين النفيستين والثقلين الاكبرين، معجزتان إلهيتان ومبعثا فخر لنا المسلمين.

واعتبر الرئيس الايراني الكتاب السماوي القرآن وآياته معجزة أبدية والنبي الاكرم (ص) واسرته الكريمة معجزة التربية من هذا القرآن والمدرسة واضاف، لو اردنا ان نرى تجسيد القرآن فاننا نراه في وجود النبي الاكرم (ص) واهل البيت (ع) وفي كلامهم واخلاقهم وسلوكهم.

واشار الى انه فيما مضى وبسماعنا قراء مصريين بارزين كنا نتمنى ان يكون لنا مثلهم في البلاد واضاف، اليوم وببركة الثورة الاسلامية فقد وصلنا الى املنا هذا وان قرائنا البارزين الذين لهم حضور لامع على الصعيد الدولي، هم مبعث فخر للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، انه خاصة حينما تكون هنالك مؤامرات ضد الاسلام والشيعة وايران والترويج بان طريقنا وقرآننا يختلف عن الاسلام الحقيقي، فان القراء هم رواد الدعوة للاسلام الحقيقي والرحيم حيث يثبتون عمليا ما هو نهج وعمل الجمهورية الاسلامية.

 
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