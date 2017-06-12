كشف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي "حسين أمير عبداللهيان" يوم الأحد عن تورط نظام آل سعود والجهات المتطرفة داخل أميركا في الاعتدائين الارهابيين بطهران.

و أكد عبداللهيان على هامش مراسم تأبين شهداء الاعتداءين الارهابيين على ضرورة كشف الأيادي الآثمة التي تورطت في هذين الاعتداءين مضيفا "بالنسبة الى هذا الحادث يجب علينا ان ننتظر النتيجة النهائية من قبل الجهات الأمنية والخبراء في هذا الشأن".

وصرح أنه لدينا معلومات تكشف عن ضلوع نظام آل سعود والجهات المتطرفة الأميركية في الاعتداءين الأخيرين وذلك في أعقاب الزيارة التي أجراها ترامب في المنطقة.

وشدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة محاسبة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الدفاع محمد بن سلمان والذين قد هددا مؤخرا بنقل الحرب والفوضى إلى إيران حيث لا يمكن السكوت إزاء هذه الأحداث.

وقال عبدالليهان: الأمر الملفت للنظر في هذا الشان أنه ليس ثمة فارق بين داعش وزمرة منافقين خلق في ثمانينيات القرن الماضي حيث أن كليهما استهدفا الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية مؤكدا أنه ينبغي الدفاع عن الأمن القومي من خلال التعاضد واللحمة الوطنية والمصالحة.

بدوره أكد مسؤول الشؤون السايبرية في مقر خاتم الانبياء(ص) اللواء "مصطفى ايزدي" أن طهران تمتلك وثائق كافية تثبت ضلوع أميركا في دعمها المباشر للإرهابيين وتنظيم داعش في المنطقة.

و أشار اللواء ايزدي خلال تصريحاته يوم الأحد إلى الاعتداءين الإرهابيين في طهران مبينا أنه وبعد انتصار الثورة الإسلامية وانتهاء الحرب المفروضة "شهدنا نجاحات النظام الإسلامي في العراق وأفغانستان والشامات وفلسطين ولبنان وغيرها من البلدان ذلك أنها حركة النور ضد الطاغوت والضلال".

واضاف: بطبيعة الحال نحن في هذه الحركة بإزاء خدعة ذات منهج جديد للاستكبار ضد هذه الحركة ألا وهي شن حروب بالوكالة في المنطقة.

وأوضح أن تيارات فكرية كداعش وجبهة النصرة تستقي أفكارها من النبع المنحرف للفكر الوهابي حيث تتلقى الدعم الأساسي من قبل القوى السياسية والعسكرية والإعلامية للغطرسة العالمية.

وتابع إيزدي أننا نمتلك وثائق وبيانات تشير الى تورط الامبريالية الاميركية المباشر في دعم التيارات التكفيرية والمتطرفة بالمنطقة التي جرت ويلات الحرب على الدول الإسلامية وأدت إلى اراقة دماء الكثير من الابرياء من المسلمين.