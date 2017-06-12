اقيمت عصر الاحد في مدرسة الشهيد مطهري بوسط طهران مراسم تأبين شهداء الاعتداءين الارهابيين على مجلس الشورى الاسلامي وضريح الامام الخميني (رض)، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وفي هذه المراسم أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف تلقن الإرهابيين وداعميهم درسا لن ينسى، مؤكدا أن ايران لديها اشراف كامل على تحركات العدو وخطواته.

وعزى اللواء باقري الأمة والشعب الايراني بسقوط عدد من الشهداء من المواطنين الايرانيين وأكد أن الارهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء يتغذون من الفكر الأمريكي الارهابي وكذلك المعتقد الوهابي.

وأكد اللواء باقري أن الهزيمة والفضيحة سوف تكونان المصير المحتوم الذي ينتظر النظام الصهيوني ونظام الهيمنة العالمي الذي يسايره في عدد من الدول الرجعية كالسعودية.

من جانب آخر أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري إن مسيرة مكافحة الإرهاب ستستمر بكل قوة.

وفي مقال على صفحته في انستغرام أشار جهانغيري الى مراسم التشييع على أرواح شهداء الإعتداء الإرهابي على مجلس الشورى الإسلامي والتصريح الذي أدلى به حينها لوسائل الأعلام حيث أكد حينها على أن مسيرة مكافحة الإرهاب ستستمر.

وقال: إنه ومنذ أن قام الإرهاب بزرع الرعب في دول المنطقة وهاجم الشعوب الإسلامية في مختلف البلدان فإن إيران تصدت لهؤلاء الإرهابيين بكل قوة.