تركت قطر لرعايا الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، الحرية في البقاء على اراضيها، كما ورد في بيان لوزارة الداخلية القطرية نشر الاحد.

وقال البيان أن دولة قطر "لم تتخذ اي اجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على أثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر".

وقطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر الاثنين علاقاتها مع الدوحة على اثر تصريحات نسبت الى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحقها بينها وقف الرحلات الجوية من الدوحة واليها والطلب من رعايا قطر مغادرة الدول الخليجية الثلاث.

وتفيد ارقام رسمية ان القرار يشمل اكثر من 11 الف شخص من السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين.

من جهة اخرى يبدو أن الأوامر الملكية صدرت بإطلاق العنان للإعلام السعودي بشن هجماته على الحليف اردوغان لأنه وقف الى جانب دولة قطر التي كانت حتى الأسبوع الماضي حليفتهم وشريكتهم في العدوان العسكري المستمر على الشعب اليمني.

وكتبت صحيفة عكاظ السعودية الاحد موضوعا تحت عنوان (العثمانيون الجدد يعودون للمنطقة عبر البوابة القطرية) قالت فيه "...، لجأ أمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني إلى رجب أردوغان الذي يحلم باستعادة أمجاد الدولة العثمانية، في أعقاب المقاطعة الجماعية التي تعرضت لها بلاده أخيراً".

واضافت الصحيفة السعودية "لم يخف أردوغان، الذي توفر بلاده ملاذاً آمناً وفضاء إعلامياً واسعاً لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، مساندته لقطر في عزلتها الراهنة، فبعد يوم من مصادقته على قرار البرلمان إرسال 3000 جندي للدوحة، قال في حفلة إفطار بإسطنبول (الجمعة) إن تركيا لن تترك قطر معزولة مطلقاً. وأكد أنها ستواصل إرسال المياه والأغذية والأدوية لقطر على رغم استياء الدول الأخرى. وزاد أنه لا يعرف على الإطلاق أن قطر تقدم دعماً لجماعات إرهابية".

في السياق قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إنه في ضوء التطورات الأخيرة والمتمثلة بـ "التوتر في العلاقات الأخوية بين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر، تؤكّد دولة الكويت على حتمية حلّ هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء".

وأعرب الشيخ صباح الخالد في تصريح الأحد عن "تقدير دولة الكويت البالغ لكافة الدول التي أجمعت على دعم جهود دولة الكويت في هذا السياق"، مشدداً على أن دولة الكويت "لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حلّ يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية".

وأوضح الشيخ صباح الخالد أنه في ضوء تلك التطورات الأخيرة و "انطلاقاً من حرص أمير البلاد على الحفاظ على هذه العلاقة الأخوية قوية ومتماسكة قام بزيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه.

وأكّد الشيخ صباح الخالد استعداد "الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزاً للأمن والاستقرار".

من جانب آخر قالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومات في السعودية والبحرين والإمارات تنتهك حياة الآلاف من سكان الخليج (الفارسي) بسبب نزاعهم مع قطر، والإجراءات الكاسحة التي فرضتها على المواطنين، والذي أسفر عن تفتيت الأُسر وتدمير سبل معيشة الشعب وتعليمه".

وأوضح نائب مدير برنامج القضايا العالمية بالمنظمة جيمس لينش، أن "تأثير الخطوات المفروضة في أعقاب هذا النزاع السياسي بين دول الخليج (الفارسي) نتج عنه المعاناة والحزن والخوف لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء الخليج (الفارسي)".

وعبّرت المنظمة عن القلق البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم، وكذلك حرية التعبير في الخليج (الفارسي)، وتعرّض المواطنين في البحرين والسعودية والإمارات للتهديد بعقوبة قاسية في حالة انتقاد هذه الإجراءات.

وذكرت أن امرأة قطرية قالت للباحثين أنها: " كانت في طريقها إلى البحرين للعيش مع زوجها، وهو مواطن بحريني، عندما اتُّخذت الإجراءات"، مضيفةً: "كنت سعيدةً جدا بالزواج العام الماضي… قبل الحظر، بينما كنت أبحث عن وظيفة في البحرين سأذهب إلى هناك في نهاية كل أسبوع، لرؤية زوجي، عائلتي، بيتي. عندما فعلوا ذلك، كيف يمكن أن لا تفكر في الناس؟"

وشدّدت المنظمة بضرورة التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول بطريقة تحترم حقوق الإنسان، مشيرة بأنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لتمزيق الأسر، وقمع التعبير السلمي، وترك العمال المهاجرين مهجورين ومعرّضين للخطر".