أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الأحد، أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول أو الخروج منه بعد مواجهات بين المرابطين والمستوطنين المقتحمين له.

ويعتقل 13 فلسطينيا بينهم أربعة أطفال في الخليل والقدس

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" قالت أوقاف القدس في تصريحات صحفية: إن قوات الاحتلال حاصرت المسجد الأقصى، حيث منعت المصلين من الدخول والخروج منه، وذلك بحجة القاء حجارة على المستوطنين المقتحمين للأقصى.

وكانت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال، أعلنت اغلاق قوات الاحتلال للأقصى، بزعمها تعرض المستوطنين المقتحمين للأقصى الى القاء الحجارة عليهم.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه جرى إغلاق الأقصى ومنع المصلين من دخوله بأوامر من قائد لواء القدس بعد إلقاء حجارة صوب المستوطنين خلال اقتحامهم باحات الأقصى.

وأوضحت القناة أن أحد المستوطنين أصيب بجراح طفيفة.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأحد، 13 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، من مناطق متفرقة في محافظة الخليل والقدس المحتلتين.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت شابين منها.

كما داهمت تلك القوات منازل المواطنين في مخيم العروب شمالا، واعتقلت أربعة شبان بعد تفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال المتواجدة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، اعتقلت أمس الاول الطفل أحمد هاني دعنا (14 عاما)، بعد دهم منزل ذويه.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال أطلق القنابل الغازية والصّوتية والرصاص المطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة بينهم 3 أطفال و3 أسرى محررين.

وحسب بيان شرطة الاحتلال، فقد اعتقل ثلاثة أطفال من مخيم شعفاط، بحجة إلقائهم حجارة على قوات الاحتلال.

كما تم اعتقال ثلاثة آخرين خلال محاولتهم الدخول إلى القدس من خلال تسلق جدار الضم والتوسع العنصري من جهة بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وهم من الأسرى المحررين.