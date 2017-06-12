أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ضرورة اتخاذ إجراءات لعدم تكرار حادث استهداف تحالف واشنطن للجيش السوري.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الأحد أن الجانبين أشارا إلى أهمية تعزيز التعاون بين موسكو وواشنطن وتوظيف قنوات الاتصال بين البلدين لتسوية الأزمة في سورية عبر مساري استانا وجنيف.

وكان مصدر عسكري أكد أن طيران ما يدعى بـ “التحالف الدولي” أقدم مساء السادس من الشهر الجاري على الاعتداء على أحد مواقع الجيش السوري على طريق التنف في منطقة الشحيمة بريف حمص الشرقي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية.

من جهة أخرى أشار الطرفان إلى ضرورة حل أزمة دولة قطر من خلال الحوار وأبديا استعدادهما لتقديم المساعدة.

وقال لافروف: إن قرار بعض الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة “أثار قلق موسكو إذ إن روسيا لا يمكن أن يسرها تدهور العلاقات بين شركائها”.

ميدانياً دمّر الطيران الحربي المشترك السوري -الروسي رتلاً كبيراً لتنظيم “داعش” كان قادماً من الرقة باتجاه “البغالة” على طريق السخنة -دير الزور.

وأسفر الاستهداف عن تدمير عشرات الآليات من ضمنها مفخخات ومشافي متنقلة وخسائر كبيرة جدا للتنظيم.

ويعتبر هذا الرتل من أكبر الأرتال التي تم تدميرها.

من جهة اخرى تمكّنت قوات الجيش السوري و بالتعاون مع القوات الرديفة ، السبت، من التقدم باتجاه حقل آرك النفطي بريف حمص الشرقي من خلال السيطرة على عدة نقاط وتلال جديدة حاكمة تقع بمحيط الحقل بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد من عناصر “داعش” وتدمير عدد من وسائطهم النارية .

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات أخرى من الجيش اشتبكت صباح الاحد مع تنظيم “داعش” الإرهابي بمحيط قرية حويسيس بالريف الشرقي للمحافظة وأوقعت عدداً من عناصر التنظيم قتلى ومصابين ودمرت عدداً من تحصيناتهم ومواقع انتشار وتمركز مقاتليهم على طول خط المواجهة .

وكانت فجر الاحد قد تصدت قوات عسكرية من الجيش السوري والدفاع الوطني المتمركزة على جبهة قرية عين الدنانير في ريف حمص الشمالي الشرقي لمحاولة تسلل مجموعة من “داعش” عبر محور قرية عين حسين باتجاه النقاط العسكرية المحيطة بالمنطقة بعد اشتباكات طالت لساعات، وأدت لمقتل عدد من الإرهابيين المتسللين و إصابة عدد آخر منهم و إجبار الباقون من عناصر المجموعة على الانكفاء و الفرار .

من جهة اخرى حررت" قوات سوريا الديمقراطية" حي الرومانية الذي شهد اشتباكات طاحنة طوال يومين بين المقاتلين الأكراد وعناصر داعش.

وذكرت وسائل إعلام كردية محلية الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير حي الرومانية الذي شهد على مدار اليومين المنصرمين اشتباكات قوية بعد تحرير حيي المشلب الشرقي والسباهية غرب الرقة، فضلا عن مقتل عدد من عناصر التنظيم من بينهم قيادي في داعش.

وعقب تحرير حي الرومانية، باشرت عناصر "سوريا الديمقراطية" بعمليات التمشيط ضمن الحي بحثا عن ألغام ومتفجرات زرعها التنظيم.

كما أعلنت حملة "غضب الفرات" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مقتل قيادي في تنظيم "داعش"الإرهابي ويدعى أبو خطاب التونسي، الأحد، في حي الرومانية غرب مدينة الرقة.

وقالت الحملة في بيان لها الأحد إن قواتها "حررت حي الرومانية غرب مدينة الرقة، بعد يومين من الاشتباكات المستمرة".

وأضافت الحملة أن قواتها "تمكنت من قتل 11 إرهابيا، إضافة إلى أمير في التنظيم الإرهابي يحمل لقب أبو خطاب التونسي"، ولم تشر إلى مركز القيادي في التنظيم.

وكان لواء "صقور الرقة"، أعلن السبت سيطرته على حي "الرومانية"، شمال غرب مدينة الرقة.