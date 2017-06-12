إطلاق صاروخي زلزال على تجمعات الغزاة بينهم سودانيون بجيزان

أكد مصدر عسكري يمني مقتل اكثر من 180 من مرتزقة العدوان السعودي، بينهم قادة ميدانيون خلال ثلاثة اشهر من المعارك في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء. الى ذلك شنت القوات اليمنية المشتركة هجوما واسعا على مواقع المرتزقة في تبة المطار بمأرب، كما أحبطت محاولات المرتزقة التسلل الى جبهة القبيطة في محافظة لحج.

وكشفت مصادر يمنية عن إحصائية جديدة تضم أسماء 182 شخصا من المرتزقة بينهم قيادات عليا لقوا مصرعهم خلال الثلاثة الاشهر الاخيرة في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن من بين قيادات المرتزقة التي لقت مصرعها خلال الاشتباكات مع قوات الجيش واللجان الشعبية هم قائد اللواء 29 حميد التويتي والقيادي في اللواء 141 عبد الجليل أبو ذيبة والقيادي في اللواء 121 يحيى المسوري .

الى ذلك شنت قوات الجيش واللجان الشعبية هجوما واسعا على مواقع مرتزقة العدوان بتبة المطار في صرواح بمأرب موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي تعز اقتحمت القوات اليمنية مواقع المرتزقة في مديرية حيفان واحبطت محاولة تسلل في جبهة القبيطة في محافظة لحج.

اما على الحدود مع السعودية إستهدفت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية عددا من المواقع وتجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في نجران وجيزان.

واطلقت القوة الصاروخية ثلاثة صواريخ على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته جنوب الموسم كما استهدف بصاروخ زلزال اثنين موقع الموسم في جيزان.

هذا فيما كشف رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي عن رفض مرتزقة السودان القتال في جبهة ميدي شمال غرب اليمن ويطالبون باستبدالهم عقب مقتل قائدهم وعدد من زملائهم بالاشتباكات الاخيرة .

وخلال تغريدة على موقع تويتر نصح الحوثي أحرار السودان برفض إرسال قوات جديدة للزج بهم ضمن قوات العدوان على اليمن.

وكانت وزارة الدفاع السودانية اعلنت مؤخرا عن الإعداد والتجهيز لإرسال قوات جديدة الى اليمن بالرغم من تكبدها خسائر كبيرة في الجنود والضباط خاصة في معارك الساحل الغربي لليمن

وفي التفاصيل، قصفت القوات اليمينة بالمدفعية والصواريخ مواقع المرتزقة في محافظتي الجوف ووتعز، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والعدة والعتاد.

ففي الجوف قصفت مدفعية الجيش واللجان مواقع المرتزقة بمنطقة صبرين في مديرية خب والشعف.

إلى ذلك استهدفت صواريخ الجيش واللجان تجمع المرتزقة شمال شرق مديرية الحزم.

من جهة أخرى كسرت القوات اليمنية زحفا لمرتزقة العدوان شمال يختل في مديرية المخاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

هذا وتم تدمير مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان في التباب الحمر بمديرية نهم.

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، السبت، صاروخين مصنعين محليا على تجمعات للمرتزقة بقطاع جيزان.

وأفاد مصدر عسكري عن إطلاق صاروخي زلزال2 على تجمعات المرتزقة بينهم سودانيون جنوب الموسم.

وفي وقت سابق أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ من نوع صمود وزلزال2 وغراد وكاتيوشا على بوابة الموسم.

وكان الجيش واللجان قد استهدفا الجمعة تجمعات مرتزقة العدوان في منفذ الطوال بعدد من قذائف المدفعية بذات القطاع.

من جانبه كشف رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا محمد علي الحوثي ‏رفض مرتزقة السودان المشاركة في القتال في جبهة منطقة ميدي الساحلية شمال غرب اليمن وعن مطالبتهم باستبدالهم وتغييرهم في أعقاب مقتل قائدهم وعدد من زملائهم مؤخرا.

ونصح الحوثي - في تغريدة له على تويتر - أحرار السودان بأن يكون لهم صوت رافض لإرسال دفعة جديدة من الجنود السودانيين للزج بهم ضمن قوات العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وكان وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق أول علي سالم أعلن الجمعة عن الإعداد والتجهيز لإرسال قوات سودانية جديدة لليمن للمشاركة في ما تسمى "قوات التحالف"، على الرغم من تكبدها خسائر كبيرة في الجنود والضباط، خاصة في معارك الساحل الغربي لليمن.

يذكر أن السودان أعلنت مشاركتها بقوات برية وجوية منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن في السادس والعشرين من مارس 2015م.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وجرح آخرون الأحد، في كسر زحف لهم غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا محاولة زحف لمرتزقة العدوان شمال يختل في مديرية المخا غرب تعز، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تمكنت، السبت، من تدمير آلية عسكرية لقوى الغزو والمرتزقة شمال منطقة يختل، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة والمنافقين بمنطقتي المضابي والبركنة في منطقة حمير بالمحافظة.

وقتلت وجرحت وحدات الجيش واللجان الشعبية من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة زحف لهم باتجاه جبل الثورية في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ بالمحافظة ذاتها.

كما تم كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه موقع التبة السوداء غرب منطقة الصيار وشبكة الصيار بمديرية الصلو، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي ذات السياق استهدفت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة خلف معسكر التشريفات بتعز بعدد من قذائف الهاون.

كذلك لقي جندي سعودي مصرعه السبت، في عملية قنص، كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات للجيش السعودي بقطاع نجران.

إلى ذلك دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية، الأحد، مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في التباب الحمر بمديرية نهم.

هذا وواصل الجيش واللجان الشعبية ليل السبت - الأحد عمليات التنكيل بالجيش السعودي ومرتزقته في جبهات ما وراء الحدود مستهدفين آليات ومواقع وتجمعات له في عسير ونجران وجيزان.

وأفاد مصدر عسكري باستهداف جرافة سعودية أثناء بنائها تحصينات في موقع الكرس بجيزان.

وفي عسير دكت مدفعية الجيش واللجان مرابض مدفعية جيش العدو السعودي خلف موقع المسيال بعدد من القذائف.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الهجلة والضبعة في نجران.