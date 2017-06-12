أبلغ مصدر عسكري موثوق (سودان تربيون ) السبت، بأن إثنين من قيادات حركة تحرير السودان، التي يتزعمها مني أركو مناوي لقيا مصرعهما في معارك حديثة وقعت ليلة الخميس - الجمعة بولاية شمال دارفور غربى السودان.

وقال المصدر إن قوات الدعم السريع تمكنت من قتل كل من القائد خاطر شطة، والقائد آدم بخيت (ديار) بعد معركة في منطقة "ارو " الواقعة شمال شرق امبرو.

وأضاف " كذلك تم القبض على أربعة أسرى، والإستيلاء على ثلاث سيارات لاندكروزر وسيارة هايلوكس".