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رقم الخبر: 195543 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: عربيات  
السودان.. مصرع قائدين في حركة مناوي بمعارك شمال دارفور

السودان.. مصرع قائدين في حركة مناوي بمعارك شمال دارفور

أبلغ مصدر عسكري موثوق (سودان تربيون ) السبت، بأن إثنين من قيادات حركة تحرير السودان، التي يتزعمها مني أركو مناوي لقيا مصرعهما في معارك حديثة وقعت ليلة الخميس - الجمعة بولاية شمال دارفور غربى السودان.

وقال المصدر إن قوات الدعم السريع تمكنت من قتل كل من القائد خاطر شطة، والقائد آدم بخيت (ديار) بعد معركة في منطقة "ارو " الواقعة شمال شرق امبرو.

وأضاف " كذلك تم القبض على أربعة أسرى، والإستيلاء على ثلاث سيارات لاندكروزر وسيارة هايلوكس".

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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