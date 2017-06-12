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|رقم الخبر: 195543
|تاريخ النشر: حزيران 11, 2017
|الوقت: 18:49
|الاقسام: عربيات
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السودان.. مصرع قائدين في حركة مناوي بمعارك شمال دارفور
أبلغ مصدر عسكري موثوق (سودان تربيون ) السبت، بأن إثنين من قيادات حركة تحرير السودان، التي يتزعمها مني أركو مناوي لقيا مصرعهما في معارك حديثة وقعت ليلة الخميس - الجمعة بولاية شمال دارفور غربى السودان.
وقال المصدر إن قوات الدعم السريع تمكنت من قتل كل من القائد خاطر شطة، والقائد آدم بخيت (ديار) بعد معركة في منطقة "ارو " الواقعة شمال شرق امبرو.
وأضاف " كذلك تم القبض على أربعة أسرى، والإستيلاء على ثلاث سيارات لاندكروزر وسيارة هايلوكس".
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