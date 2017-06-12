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رقم الخبر: 195542 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 18:45 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. الإفراج عن سيف الإسلام القذافي تطبيقا لقانون العفو العام

ليبيا.. الإفراج عن سيف الإسلام القذافي تطبيقا لقانون العفو العام

أفرج السبت عن سيف الإسلام القذافي، تطبيقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه، كما ذكرت مصادر محلية ليبية.

وجاء الإفراج بعد مراسلات وزير العدل بالحكومة المؤقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وإخلاء سبيله طبقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان.

وذكرت المصادر أن القذافي غادر مدينة الزنتان الجمعة، داعية "كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى أن تحذو حذو مؤسسة الإصلاح بالزنتان والإفراج عن كافة السجناء السياسيين الذين شملهم قانون العفو العام".

ولم يحدد المكان الذي توجه إليه سيف الإسلام بعد إطلاق سراحه.

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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