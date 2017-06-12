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رقم الخبر: 195541 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: عربيات  
تجدد المظاهرات في الحسيمة شمال المغرب

تجدد المظاهرات في الحسيمة شمال المغرب

شهدت مدينة الحسيمة في منطقة الريف بشمال المغرب تظاهرات ليليلة جديدة مساء السبت حيث اوقفت السلطات أربعة اشخاص مع استمرار حركة الاحتجاج الشعبي.

وبحسب وكالة فرانس برس" "تم توقيف ثلاثة اشخاص في الساعات الـ 24 الأخيرة"، بدون أن تعرف هوياتهم، بالإضافة إلى أعتقال أحد أبرز ناشطي الحراك.

وبعد الافطار، جرى تجمع جديد مساء السبت في الحسيمة لكن بمشاركة اقل من تظاهرات اليوم السابق وليس في حي سيدي عابد حيث يتجمع المحتجون عادة والمطوق من قبل قوات الأمن، بل في حي مجاور كما ذكر شهود عيان، ولم تقع أي حوادث.

وفي أمزورن تجمع 500 شخص على الأقل ساروا في حي ايت موسى وعمر.

وتشهد مدينة الحسيمة منذ سبعة أشهر حركة احتجاجية تطالب بالتنمية في منطقة الريف التي يقول المحتجون انها "مهمشة".

 
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مصدر الخبر: الرباط/ وكالات
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