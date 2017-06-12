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رقم الخبر: 195540 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: عربيات  
مصر ترفع درجة التأهب الأمني تحسبا لهجمات إرهابية

مصر ترفع درجة التأهب الأمني تحسبا لهجمات إرهابية

رفعت وزارة الداخلية المصرية، السبت، درجة التأهب الأمني، وشددت على تعزيز الإجراءات في محيط كافة المنشآت الهامة، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقال مصدر أمني إن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وجه برفع درجات التأهب داخل كافة قطاعات الوزارة.

وأضاف أن التأهب الأمني يأتي تحسبا لاستغلال العناصر الإرهابية الظروف التي تمر بها المنطقة، لتنفيذ عمليات عدائية، تستهف أرواح المواطنين الأبرياء.

وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى شبه جزيرة سيناء، وكافة الاتجاهات الاستراتيجية.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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