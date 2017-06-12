مصر ترفع درجة التأهب الأمني تحسبا لهجمات إرهابية رفعت وزارة الداخلية المصرية، السبت، درجة التأهب الأمني، وشددت على تعزيز الإجراءات في محيط كافة المنشآت الهامة، تحسبا لوقوع هجمات إرهابية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.