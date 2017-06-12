أعلن الجيش الأردني أنه قتل 5 أشخاص الاحد قرب معبر التنف عند الحدود العراقية الأردنية السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الاحد، بأن "قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية، وبعد إطلاق النار والاشتباك معها تراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية".

وبعد وقت قليل من الحادثة عادت إحدى السيارات نوع "بيك آب" ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية، وأسفر الاشتباك عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى.

من جهة أخرى أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تسلل شخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وقبض عليهما، وحولا إلى الجهات المعنية.