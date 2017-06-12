أفادت وكالات أنباء لبنانية أن سفراء دول مجلس التعاون في لبنان يمارسون ضغوطا على الحكومة اللبنانية من أجل قطع علاقاتها مع دولة قطر.

وأورد موقع" البناء اللبنانية" خبرا مفاده أن سفراء دول مجلس التعاون في بيروت بقيادة السفير الاماراتي والسعودي وحتى المصري يمارسون ضغوطا على لبنان من أجل المشاركة في مقاطعة قطر وفرض حظر عليها.

وكتب الموقع أن السفير الاماراتي "حمد الشامسي، والمصري نزيه النجاري والقنصل السعودي في لبنان سلطان السباعي قصدوا وزارة الخارجية اللبنانية والتقوا مع وزير الخارجية "جبران باسيل" دون أي موعد أو إعلان مسبق وبحثوا التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأشارت "البناء" أنه وعلى الرغم من الضغوط التي يماسها هؤلاء السفراء فإنه لا يمكن أن يتخذوا قرار بالنيابة عن لبنان من أجل قطع العلاقة مع قطر، ويجب أن يحترموا القرار المستقل اللبناني .

يأتي هذا في سياق ضغوط سعودية أخرى طالت تونس عبر قنات دبلوماسية خاصة تحذر فيها الدولة العربية الأفريقية من أنها ستقطع عنها المساعدات المالية والاستثمارات إذا لم تقدم على قطع العلاقات مع قطر أو خفضها بالحد الأدنى.

البناء اللبنانية لفتت أيضا أن القرار الأردني بخفض مستوى العلاقات مع قطر يأتي ضمن إطار الضغوط السعودية على الأردن.