أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه إلى النمسا، الإثنين، للمشاركة في إجتماع (جمعية اوسلو).

وفي تصريح له الأحد قال بهرام قاسمي انه من المقرر أن يشارك في اجتماع جمعية اوسلو مسؤولون وشخصيات من أكثر من مئة بلد حول العالم حيث سيبحثون حل الأزمات العالمية وسبل تحقيق السلام والإستقرار الدوليين.

وأشار إلى أن ظريف سيلقي في الإجتماع كلمة كما سيلتقي مع المسؤولين النرويجيين وعددا من المسؤولين الأجانب المشاركين في الإجتماع.