فقد أبحرت المجموعة الـ 47 التابعة لبحرية الجيش الايراني عصر الأحد، الى المياه الدولية قبالة الساحل العماني وكان في توديعها في بندر عباس الاميرال حبيب الله سياري، قائد القوة البحرية للجيش الايراني، الى سواحل عمان ثم الى المياه الدولية في شمال المحيط الهندي وخليج عدن. وتضم المجموعة المدمرة (البرز) وسفينة الاسناد (بوشهر).

وتصل المجموعة الـ 46 المؤلفة من المدمرة (سبلان) وفرقاطة الدعم (لاوان) الى ايران، عائدة من تنفيذ المهمة الموكلة اليها منذ أوائل نيسان الماضي.

وفي محفل الأنس مع القرآن الكريم الذي اقيم في المنطقة البحرية الثانية، مساء السبت أكد قائد القوة البحرية للجيش ان الأمن المستدام يتحقق في ظل الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب الواحد، وأشار الى الاعتداءات الارهابية في طهران، وقال: إن هذا الحادث لم يزرع أبدا أي وازع من الخوف في قلوب شعبنا، وعلى العدو ان يعلم باننا قوم لاتهزنا رياح عاتية، وان هذه الممارسات العمياء لن تُخلّ بإرادة الشعب الايراني.

وأشار قائد القوة البحرية للجيش، الى مرافقة القطع البحرية الايرانية لأكثر من 4000 ناقلة نفط وسفن تجارية في المياه الحرة لمنع حدوث أي خلل في برامج الصادرات والواردات النفطية وغير النفطية للبلاد، وقال: إن كل ذلك تحقق بفضل توجيهات قائد الثورة الاسلامية وجهود الكوادر البحرية.

واشار الادميرال سياري الى استتباب الأمن في مناطق جنوب وجنوب شرق البلاد من ميناء بندرعباس الى باب المندب مقارنة بالسنوات الماضية وذلك بفضل تواجد القوات المسلحة المستقرة في المنطقة بما فيها القوات البحرية الستراتيجية للجيش والقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية والقوى الأمنية.