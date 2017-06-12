وصف سفير ايران في بغداد، ايرج مسجدي، العلاقات الودية بين ايران والعراق بأنها في أعلى المستويات.

وأكد مسجدي في مأدبة الافطار التي اقامتها السفارة الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتطلع الى ارساء أسس الأمن والاستقرار في جميع الدول الاسلامية.

من جانبه اشاد مساعد وزير الخارجية العراقي نزار خيرالله في هذه المراسم، بالدعم الذي تقدمه ايران في مكافحة الارهاب وقدم تعازيه لايران حكومة وشعبا باستشهاد وجرح عدد من المواطنين في الهجومين الارهابيين اللذين وقعا الاربعاء الماضي في طهران.

ووصف خيرالله العلاقات بين العراق وايران بانها استراتيجية واكد ان لدى البلدين مصالح مشتركة في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.

ووصف الارهاب بالغدة السرطانية التي تعاني منها المجتمعات مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

من جانبه ندد السفير السوري في العراق «صطام جدعان الدندح» بالهجومين الارهابيين الاخيرين اللذين استهدفا مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني(ره).

واشاد بايران وسماحة قائد الثورة الاسلامية لما قدماه من دعم لمحور المقاومة ومكافحة الارهاب.

هذا وقدم كبار الدبلوماسيين في الدول الاسلامية خلال مأدبة الافطار هذه، تعازيهم لايران بضحايا الهجومين الارهابيين ووقّعوا سجل التعازي الذي تم افتتاحه في سفارة ايران لدى بغداد.

في سياق آخر التقى السفير الايراني في العراق بمحافظ واسط العراقية (مالك خلف الوادي) وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها توسيع العلاقات الثنائية والزيارة المليونية لمناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين(ع).

ودعا ايرج مسجدي في هذا اللقاء، الذي حضره النائب عن محافظة واسط في مجلس النواب العراقي، دعا الى تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة بين المحافظات الحدودية للبلدين.

بدوره، اكد محافظ واسط على أهمية التعاون بين المحافظات الحدودية العراقية والايرانية في سياق تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار خلف الوادي الى القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بشأن استخدام منفذ (الشهابي) الحدودي المتاخم لمحافظة ايلام (جنوب غرب ايران)؛ داعيا الى تعاون البلدين في تسريع الاجراءات الخاصة بتوفير ظروف استقبال زوار الاربعين عبر هذه المنطقة.

وفي سياق متصل بحث السفير الايراني لدى العراق مع محافظ واسط بشأن السبل والآليات الكفيلة بتقديم مزيد من الخدمات وفي احسن وجه لزوار الاربعين بما فيها توفير وسائل النقل والخدمات الصحية والعلاجية المناسبة اليهم.