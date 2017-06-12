دعا وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، مرتضى نعمت زادة، المسؤولين في الحكومة النمساوية الى وضع الحذر جانباً في مجال إقامة العلاقات مع طهران، واصفاً المشاكل المصرفية بأنها أهم عقبة في مسار تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف الوزير نعمت زادة، في تصريح له خلال اللقاء مع وزير المالية النمساوي اليوم الأحد في مقر وزارة الصناعة بطهران، قائلاً: ان العلاقات بين ايران والنمسا تعود الى قرون ماضية، مبيناً في الوقت نفسه انها تضاءلت إثر الحظر المفروض على البلاد خلال الأعوام الأخيرة.

ولفت نعمت زادة الى المحادثات الجارية بين ايران والنمسا في مرحلة مابعد الاتفاق النووي وتنفيذه، مؤكداً انها تعززت خلال الفترة الراهنة لكن هناك بعض القضايا التي لم يتوصل الجانبان الى توافقات بشأنها. ونوه الى خارطة الطريق التي وضعت لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين طهران وفيينا، متطلعاً الى المضي قدماً نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي في إطار هذه الخارطة لدى البلدين.

وفي معرض الاشارة الى العقبات التي تعيق مسار التنمية في العلاقات بين ايران والنمسا، أشار نعمت زادة الى عدم وجود تعاون مصرفي طبيعي بين الجانبين، مبيناً ان هذه المعضلة لا تزال موجودة، مؤكداً ان تجار ورجال أعمال البلدين يطالبون بترسيخ علاقات بنكية طبيعية.

وأردف وزير الصناعة والتجارة والمناجم قائلاً: ان اليوم وفي ظل النجاح الحاصل في مجال المحادثات الجارية بين البنك المركزي الايراني والنمساوي، فقد بعث ذلك بالأمل لدى رجال الأعمال في كلا الجانبين لتوقيع اتفاقيات تجارية مناسبة بينهما.

وفي سياق متصل، أشار نعمت زادة الى ضرورة تطوير صناعة الشحن والنقل السككي في ايران، مبيناً انها تشكل إحدى الأولويات بالنسبة لطهران والتي أجرت محادثات بشأنها مع مسؤولي الصناعات في النمسا بما يتيح الامكانية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.