قال رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي: إن اللجنة ستلتئم الشهر القادم، وان قرار مجلس الشيوخ الامريكي الأخير يتنافى مع مبدأي حسن النية والتنفيذ الناجح للاتفاق النووي، واضاف: ان كل هذه المواضيع ستطرح امام هيئة الاشراف على تنفيذ الاتفاق.

وحول مشروع قرار مجلس الشيوخ الامريكي ضد ايران وفيما لو كان انتهاكا لخطة العمل المشترك من قبل الامريكيين، اوضح عباس عراقجي بأنه سيكون كذلك فيما لو تم التصويت النهائي عليه.

وصرح بان الامريكيين ووفقا للبندين 26 و29 من خطة العمل المشترك، تعهدوا بتنفيذ هذه الخطة بحسن نية وفي اجواء بنّاءة، والتخلي عن أي اجراء يعيق التنفيذ الناجح للاتفاق النووي.

واضاف عراقجي، مساعد وزير الخارجية الايراني: إن الإجراءات التي اتخذت ضد ايران على مر العام والنصف الماضي ان كانت خلال الادارة الامريكية السابقة او الحالية، تتنافى في العديد منها مع التزامات اميركا في هذه المبادئ الثلاثة.

وأكد ان التصويت على هذا القانون في مجلس الشيوخ الامريكي يعد في الاساس منافيا لـ (مبدأ حسن النية) و(مبدأ التنفيذ الناجح) للاتفاق النووي.

وفيما يتعلق بمزاعم المسؤولين الامريكيين في دعم ايران للارهاب وراء التصويت على مشروع القرار ضد ايران، قال: ان هذا الموضوع اوضح من الشمس، وان التصويت على هذا القرار في هذه الاجواء مبعث خزي ومؤشر على التخبط والسياسات الخاطئة جدا والناجمة عن استنتاجات خاطئة تجاه قضايا المنطقة.

وأكد مساعد الخارجية الايرانية، ان العالم برمته يعرف مصدر الارهاب ومن يعمل على تشكيل الجماعات الارهابية ودعمها بالمال والسلاح في المنطقة، كما ان الكل يعلم كيف تحارب الجمهورية الاسلامية الايرانية الارهاب وعدد الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الارهابية.

ووصف عراقجي، موقف الكونغرس الامريكي بإدانة ايران لدعمها للارهاب، بانه موقف مضحك ومشين، وقال: إن جميع دول العالم بما فيها الاوروبية والآسيوية، أدانت الجريمة الارهابية في طهران وعبّرت عن تعاطفها مع الشعب الايراني.

وفي مراسم اقيمت مساء السبت لتكريم الناشطين في الاجواء الافتراضية للجنة الدكتور روحاني، اشار عراقجي الى كتاب حول الارهاب وقال: إن كتاب الارهاب والأجواء الافتراضية هو كتاب حول داعش وحضوره في الاجواء الافتراضية وكيف تمكن هذا التنظيم الخبيث من استغلال الفجوات في هذه الاجواء في مسار الوصول الى اهدافه المقيتة.

واشار مساعد الخارجية الى جرائم الارهابيين في الهجوم على مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني يوم الاربعاء الماضي واضاف: إن داعش ينهج الارهاب المتوحش، والارهاب الذي يمارسه متقدم على الارهاب الذي نعرفه بمراحل وسمته البارزة الهمجية والبربرية.

ونوه الى جرائم داعش الارهابية وقال: هنالك أسياد يوجهون هؤلاء الافراد الا ان ممارسة الارهاب مؤشر على الدناءة والهزيمة والخوف والجبن والأهم من ذلك العبثية حيث يطلقون النار بلا هدف على المواطنين ما يشير الى عدم تحقيق اهدافهم.

وتابع قائلاً: إن الارهاب لا يرى امامه سوى قتل الافراد الابرياء وهذه الكارثة تتكرر يوميا في العراق وسوريا.

واشار الى التواجد القوي للجمهورية الاسلامية الايرانية والقوى المدافعة عن مراقد اهل البيت (ع) في سوريا والعراق وافراد يضحون بأرواحهم ويقاتلون ضد داعش في مناطق بعيدة.