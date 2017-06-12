أكد رئيس المصرف المركزي، ولي الله سيف، ضرورة تطوير التعاون المصرفي بين إيران وسوريا استناداً للعملة الوطنية.

وخلال لقائه نظيره السوري دريد درغام، السبت، قال سيف: لقد جرى في السابق ولحسن الحظ تعاون إقتصادي مثمر بين البلدين، مشيراً إلى أنه من خلال تحديد المشاكل والعوائق في هذا المجال والسعي إلى حلها سوف يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويسهم أيضاً في تحقيق إنجازات كبيرة.

وأشار سيف إلى الإستثمارات التي رصدتها الشركات الإيرانية في سوريا، وقال: لقد قدمت الشركات والمصارف الإيرانية مقترحات حول عملية التعاون وتوفير الدعم المالي للمشاريع الإقتصادية في سوريا مما سيساعد على تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه، أشار رئيس المصرف المركزي السوري إلى أن اللقاء جاء بهدف تطوير التعاون الثنائي، وقال: نظراً إلى المستوى الجيد في العلاقات بين البلدين، فان من الضروري تطوير العلاقات الإقتصادية والمصرفية أكثر من أي وقت مضى. وأضاف قائلاً: ومن أجل تعزيز التعاون الثنائي، فان من المهم أن يبحث المصرفان في البلدين القضايا المشتركة وسبل تدعيم المشاريع الإقتصادية.

وأشار سيف إلى المشاريع الإيرانية-السورية المشتركة، لافتاً إلى أن توقيع الإتفاقيات وتنفيذ المشاريع المشتركة سيهيئ الأرضية لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.