وقال آقامحمدي، في تصريح أدلى به خلال اجتماع لدراسة التطورات المستقبلية في العراق في مقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية يوم السبت: انه ينبغي الاهتمام بجميع المدن والمناطق في النشاطات التجارية مع العراق ولا ينبغي تقييدها بمحافظة أو بعض المحافظات. وأضاف: ان إقامة شبكة توزيع حديثة في العراق بمساعدة الجانب العراقي تعد أحد السبل التي يمكن من خلالها تنمية النشاطات التجارية بين الجانبين. وتابع: ان مد طريق سريع بين مهران الحدودية ومدينة كربلاء المقدسة بطول 300 كيلومتر يسهل النشاطات التجارية وحركة التنقل بين البلدين. وأضاف: ان العراق عضو في الجامعة العربية، لذا فاننا بامكاننا انجاز عملية الانتاج لبعض السلع في العراق بدلا عن ايران للحصول على المزيد من الزبائن.

واكد آقامحمدي انه علينا البحث عن الشريك الاقتصادي في العراق وليس المستهلك كي نحقق النجاح في سوق هذا البلد.

وبغية تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، اقترح رئيس لجنة الصداقة المشتركة اتخاذ التمهيدات اللازمة كي يتمكن العراقيون أيضاً من مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في ايران. واعتبر ان ايران يمكنها أن تتحول الى زبون دائم للنفط العراقي، إلا أن هذا الأمر بحاجة للدراسة والتخطيط، وقال: هنالك أيضاً الكثير من المجالات للصناعات المشتركة مع العراق.

من جهته، أكد المستشار الأعلى للغرفة التجارية الإيرانية-العراقية، صباح زنغنة، ضرورة تعزيز الإقتصاد المشترك والدائم بين إيران والعراق، مشيراً إلى أن جميع الفئات العراقية تسعى إلى التبادل التجاري والصناعي مع إيران.

وخلال الإجتماع، قال زنغنة: إن البلدين عانيا من الإستعمار في التاريخ المعاصر، لكن الفرق إن إيران لم تخضع لنفوذ المستعمرين. وأشار الى أن البلدين (العراق وإيران) يتمتعان بنعمة النفط، إلا أن إيران التي كانت تعتمد على النفط بمعدل 80 بالمائة من ميزانيتها بعد إنتصار الثورة الإسلامية هاهي اليوم تعتمد على 30 بالمائة فقط في هذا المجال، بينما العراق لازال يعتمد على 90 بالمائة من ميزانيته على النفط.

وقال زنغنة: ان العراق وبعد إحتلاله من قبل الولايات المتحدة فقد جميع بناه التحتية، لكنه تمكن بعد ذلك من الوقوف على قدميه، مشيراً إلى أن التوقعات بالنسبة لصادرات العراق النفطية تشير إلى أن بإمكان العراق تصدير 11 مليون برميل يومياً مما يجعله يحظى بمستقبل واعد خاصة مع امتلاكه مجتمعاً متعلماً ورافدين مائيين هما دجلة والفرات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لها وجود فاعل في العراق، إلا أن إيران بذلت جهوداً كبيرة من أجل تعزيز علاقات الصداقة مع هذا البلد وهذا ما فسح المجال للعب دور إقتصادي فاعل فيه.