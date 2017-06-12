أعلن رئيس جمعية الصناعات الغذائية الايرانية، محمد رضا مرتضوي، إنطلاق عملية تصدير القمح إلى سلطنة عمان هذا العام بتصدير أول شحنة بكمية 35 ألف طن.

وفي تصريح له يوم السبت، قال مرتضوي: ان هذه الخطوة تشير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إيران على صعيد تصدير القمح إلى دول الخليج الفارسي. وأضاف: نظراً للمفاوضات التي جرت بين إيران والسلطنة، فان هذه الشحنة يمكن أن تشكل باكورة التبادل التجاري بين إيران ودول العالم.

ولفت مرتضوي إلى أن بإمكان إيران أن تصدر 2 مليون طن من القمح هذا العام، مشيراً إلى أن بإمكان إيران أن تنضم إلى كبار المصدرين للقمح في العالم. وأشار إلى أن هناك شحنات صغيرة وكبيرة ترسل إلى العراق بين حين وآخر، لافتاً إلى أن إيران تمتلك إمكانيات كبيرة على صعيد تصدير هذه المادة إلى دول العالم.

على صعيد آخر، أشار المساعد التجاري لوزارة الجهاد الزراعي، علي أكبر مهرفرد، إلى تصدير 200 ألف طن من القمح إلى الدول الأخرى، لافتاً إلى أن إيران تقوم حالياً بتصدير مختلف المنتجات الزراعية إلى 30 دولة حول العالم.