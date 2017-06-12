أعلن مسؤول وضع خطة صادرات مكثفات الغاز في مجمع بارس الجنوبي للغاز، عن إنتاج 203 ملايين و21 ألفاً و458 برميلاً من مكثفات الغاز في المجمع خلال العام الماضي، تم تصدير 154 مليوناً و295 ألفاً و311 برميل الى خارج البلاد.

وأشار عبدالرحمن صالحي أيضاً الى إنتاج مليون و4 آلاف و975 طناً من غاز البوتان في مجمع بارس الجنوبي للغاز خلال العام الماضي، تم تصدير 899 ألفاً و867 طناً منه الى خارج البلاد، وقال: ان حجم البروبان المنتج في مجمع بارس الجنوبي للغاز بلغ خلال العام الماضي مليوناً و642 ألفاً و398 طناً، تم تصدير مليوناً و618 ألفاً و437 طناً منه الى الخارج.

وصرح صالحي: ان حجم إنتاج حبيبات الكبريت في مصافي بارس الجنوبي، بلغ 521 ألفاً و753 طناً، حجم الصادرات منه بلغ 520 ألفاً و888 طناً.

وبتدشين وإكمال المراحل الجديدة لحقل بارس الجنوبي، فان حجم الإنتاج في هذا المجمع سيزداد أكثر فأكثر، وتستخدم المواد الخام المنتجة في المصافي بشكل مباشر وغير مباشر، في الصناعات المختلفة، بما فيها البتروكيماويات والمصافي وصناعات المواد البلاستيكية والصناعات الكيماوية وغيرها. ويتم حالياً إنتاج 550 مليون مترمكعب من الغاز يومياً، من 18 مرحلة تم تدشينها في حقل بارس الجنوبي.