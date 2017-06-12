أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الايرانية (ايران اير) ان طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية الى قطر بعد الحظر الذي فرض على هذه الدولة الخليجية من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

وقال شاهرخ نوش آبادي، في تصريح لوكالة (فرانس برس): (حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالى تسعين طناً من المنتجات الغذائية والخضار الى قطر)، موضحاً ان (طائرة سادسة أقلعت الأحد). وأضاف: (سنواصل عمليات الإرسال هذه طوال طلب قطر لذلك)، بدون أن يوضح ما اذا كانت هذه الشحنات مساعدات أو صفقة تجارية.

من جهة أخرى، قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ دير (جنوب ايران) ان (350 طناً من المواد الغذائية تم تحميلها أيضاً على ثلاث سفن صغيرة). ويقع مرفأ دير في محافظة بوشهر (جنوب ايران) الواقعة مقابل قطر تماماً.

في سياق آخر، أعلن رئيس جمعية مصدري المواشي الايرانية عن تصدير نحو 66 طنا من اللحوم الى قطر في اليومين الماضيين. وأوضح منصور بوريان، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأنه تم التصدير على دفعتين 2700 ذبيحة غير مثلجة و700 ذبيحة أخرى بمتوسط وزن 15 كغم لكل واحدة، أي بمجموع 66 طناً الى قطر. وأضاف بوريان: ان المقرر تصدير أيضاً ما يصل الى 6 آلاف ذبيحة حتى الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن التجارة مع إيران ليست جريمة في عرف دول مجلس التعاون. وأوضح الوزير القطري، ان جميع الدول الخليجية (تبغي علاقة جيدة مع الجارة إيران)، كاشفاً عن أن الدوحة تحتل المركز الخامس بحجم التجارة مع طهران، بينما تحتل الإمارات المركز الثاني بعد الصين، كما أن حجم التجارة بين السعودية وإيران يتجاوز مثيلتها مع قطر.

وخلال لقاء خاص مع محطة (آر.تي) الروسية، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: (نثمن جهود إيران بفتحها ممرات جوية بيننا، وتجهيزها لثلاث موانئ من أجل نقل السلع، مع أننا لسنا بحاجتها الآن، إلا أننا سنستخدمها في حال اقتضت مصلحة الشعب القطري ذلك).

وحول الأنباء عن أزمة غذائية حادة تهدد قطر، قال الوزير: (دولة قطر يمكنها أن تظل صامدة غذائياً للأبد، وما تداول عن أزمة غذائية، كان نتيجة ردة فعل طبيعية من المواطنين، لتخوفهم من الإجراءات، وهي استمرت لساعات معدودة فقط).