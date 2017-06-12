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رقم الخبر: 195526 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني ينفي إغلاق حسابات إيران في تركيا

المركزي الإيراني ينفي إغلاق حسابات إيران في تركيا

نفى محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، إغلاق حسابات ايران في تركيا، مؤكداً أنه لا توجد أية مشاكل بهذا الخصوص.

وأضاف سيف، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن أوضاع حسابات ايران في تركيا طبيعية والأمور إيجابية، وذلك رداً على إستفسار بشأن إغلاق التبادل المالي بين البلدين وعجز بعض الشركات المالية من إجراء عمليات التحويل.

وبشأن وضعية حسابات ايران في الإمارات، أكد سيف أن ثمة مشاكل سابقة وتعود الى قيود وضعت ولم ترفع عقب سريان الاتفاق النووي. ولفت سيف الى أن البنك المركزي يتابع معالجة هذه المعوقات غير أن القضايا السياسية بين ايران والإمارات حالت دون حل تلك المشاكل.

 
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