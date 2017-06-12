أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، بان تمهيدات ستُتّخذ لمنع وقوع حوادث ارهابية مستقبلا.

وقال لاريجاني في بداية الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي بعد انتهاء الجلسة المغلقة: لقد بدأنا الجلسة المغلقة منذ الساعة التاسعة صباحا (أمس) بحضور وزيري الامن والداخلية ونائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي للبحث حول قضايا البلاد والحادث الارهابي الذي استهدف مجلس الشورى الاسلامي (يوم الاربعاء الماضي).

واضاف: لقد قدموا ايضاحات بيّنت بان جهودا قد بُذِلَت في الماضي الا انهم سيتخذون التمهيدات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

وقال لاريجاني: هنالك بعض النواقص التي ينبغي معالجتها ان شاء الله تعالى كي لا نشهد وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

واوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ستتابع الموضوع.

وأكد لاريجاني، ان مشاركة جميع المسؤولين في مراسم تشييع شهداء الاعتداء الارهابي، يكشف عن العزم المشترك لجميع مؤسسات الدولة في مكافحة الارهاب.

وقال: على الارهابيين المجرمين ان يعلموا ان الشعب الايراني يتصف بالصمود والجهاد، وان نواب المجلس هم خلاصة هذه الغيرة الوطنية.

وأضاف: إن الروح المعنوية العالية لنواب مجلس الشورى الاسلامي واستعدادهم للجهاد ومواجهة الارهابيين، كان مشهدا يبعث على الفخر، وفي هذا الاطار فان البرلمان واصل اعماله ولم يتعطل للحظة واحدة.

من جانبه قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني بهروز نعمتي: إن الاجهزة المعنية ستقدم خططها للحد من تنفيذ أية عمليات ارهابية احتمالية.

وقال نعمتي، في تصريح ادلى به للصحفيين يوم الاحد على هامش الاجتماع العلني للنواب، انه ينبغي للأجهزة المعنية تشكيل فرق عمل وتقديم خطط شفافة بهدف الحد من الاعتداءات الارهابية في مناطق البلاد الأخرى.

واشار الى الاجتماع المغلق مع وزيري الداخلية والامن ومساعد القائد العام للحرس الثوري حول الاوضاع الامنية في البلاد، موضحاً: ان الاجتماع تناول الاعتداءين الارهابيين في طهران يوم الاربعاء الماضي وجوانبهما كما ان رئيس المجلس والمدعوين ادلوا بتصريحاتهم حول هذا الموضوع وتمت الإشادة بالخطوات الطيبة التي اتخذت وتقرر ان تعقد لجنة الامن القومي اجتماعات مع المسؤولين المعنيين لتلخيص القضايا بشكل افضل واطلاع الشعب على النتائج.

ونوه نعمتي الى ان المجموعات التكفيرية تقف خلف الاعتداءين الارهابيين في طهران، موضحا ان وزارة الامن ألقت القبض على عدة مجموعات وتقرر تقديم خطط شفافة مرتبطة وتقديمها من اجل الحد من تنفيذ اعتداءات ارهابية في مناطق أخرى بالبلاد.