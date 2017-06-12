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|رقم الخبر: 195524
|تاريخ النشر: حزيران 11, 2017
|الوقت: 18:26
|الاقسام: محليات
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بعد الإتفاق النووي
نقل 11 مليار يورو عبر فرع هامبورغ للبنك الوطني الإيراني
أعلن عضو الهيئة الإدارية للبنك الوطني الايراني (بنك ملي)، غلام رضا بناهي، بأن عمليات نقل عملة صعبة جرت عبر فرع هامبورغ للبنك الوطني بعد الإتفاق النووي بقيمة ۱۱ مليار يورو.
وأشار بناهي، اليوم الأحد، الى استعداد فرع البنك الوطني في هامبورغ لتقديم كافة خدمات العملة الصعبة للبنوك والعملاء، وقال: ان هذا الفرع أنجز بعد الاتفاق النووي عمليات نقل عملة صعبة بطلب من البنك المركزي والبنوك الايرانية الأخرى والعملاء. وأضاف: ان من جملة الخدمات التي قدمها الفرع إصدار وإبلاغ خطابات اعتماد لتصدير السلع من ايران الى الدول الأوروبية والتي بلغت أكثر من 100 مليون يورو في الفترة التي تلت الاتفاق النووي.
كما أعلن عضو الهيئة الإدارية للبنك الوطني بأن حجم خطابات الاعتماد الصادرة للواردات والصادرات من قبل فرع هامبورغ بلغ 600 مليون يورو.
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