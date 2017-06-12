وأشار بناهي، اليوم الأحد، الى استعداد فرع البنك الوطني في هامبورغ لتقديم كافة خدمات العملة الصعبة للبنوك والعملاء، وقال: ان هذا الفرع أنجز بعد الاتفاق النووي عمليات نقل عملة صعبة بطلب من البنك المركزي والبنوك الايرانية الأخرى والعملاء. وأضاف: ان من جملة الخدمات التي قدمها الفرع إصدار وإبلاغ خطابات اعتماد لتصدير السلع من ايران الى الدول الأوروبية والتي بلغت أكثر من 100 مليون يورو في الفترة التي تلت الاتفاق النووي.

كما أعلن عضو الهيئة الإدارية للبنك الوطني بأن حجم خطابات الاعتماد الصادرة للواردات والصادرات من قبل فرع هامبورغ بلغ 600 مليون يورو.