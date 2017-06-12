أعلن المدير التنفيذي لشركة التجارة الحكومية الايرانية، أن مشتريات الشركة من القمح المحلي تخطت 3 ملايين طن منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي لغاية يوم السبت الماضي.

وأوضح يزدان سيف، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان المشتريات شملت 24 محافظة في البلاد، تصدرتها خوزستان بواقع 337ر1 مليون طن، تلتها محافظتا كلستان بـ566 ألف طن، وفارس 362 ألف طن.