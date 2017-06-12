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رقم الخبر: 195522 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: محليات  
ظريف: العلاقات مع النمسا حققت تقدما جيداً بعد الاتفاق النووي
لدى استقباله وزير المالية النمساوي بطهران

ظريف: العلاقات مع النمسا حققت تقدما جيداً بعد الاتفاق النووي

* يورغ شلينغ: النشاطات الاقتصادية، صفحة مشتركة للتعاون بين البلدين
استقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الاحد، في طهران وزير المالية النمساوي هانس يورغ شلينغ، الذي يزور ايران على رأس وفد مالي واقتصادي رفيع.
وبحث الوزيران ظريف وشلينغ في هذا اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية ظريف: إن زيارة الوفد الاقتصادي النمساوي لطهران، مؤشر على حرص النمسا للتعاون مع ايران، واضاف: إن ايران ترغب بالتعاون مع النمسا، وان علاقات الوساطة البنكية الايرانية في اوروبا واسعة جدا مع النمسا.
واشار الى العلاقات الطيبة جدا بين البلدين، وقال: إن العلاقات مع النمسا حققت تقدما جيدا سيما بعد الاتفاق النووي. 
وحول العملية الارهابية في طهران، أكد وزير الخارجية ان الارهاب التكفيري يهدد جميع دول المنطقة ومواجهته بحاجة الى التعاون الشامل من قبل الجميع. 
من جانبه عبر وزير المالية النمساوي عن اسفه البالغ للاعتداءات الارهابية في طهران، وقال: إن الارهاب معضلة تهدد جميع دول العالم ومبعث قلق بالغ لكل الدول. 
وصرح هاينس يورغ شلينغ، بان الاعمال الاجرامية للجماعات المتطرفة لاصلة لها بأديان العالم ومذاهبه. 
من جانب آخر قال وزير المالية النمساوي إن الهدف من زيارته لطهران لبحث تطوير العلاقات الثنائية سيما في القطاعات الاقتصادية والمالية، موضحا بان النشاطات الاقتصادية تشكل صفحة مشتركة للتعاون بين البلدين. 
واشار الى حرص حكومة النمسا على التعاون مع ايران في مجال التعليم في قطاع البنوك وقال: إن الحكومة النمساوية ضاعفت الضمانات والخدمات المصرفية الاستثمارية اربع مرات مع ايران بهدف تطوير العلاقات بين البلدين. 
وأعرب وزير المالية النمساوي عن أمله في التوصل الى اتفاقيات مبدئية مع المسؤولين الايرانيين حول موافقات استثمارية واجتناب الازدواج الضريبي. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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