أعلن وزير الامن محمود علوي، عن مقتل العقل المدبر والمخطط للإعتداءين الارهابيين في طهران.

وقال علوي، في حوار متلفز أُجري معه مساء السبت، ان العقل المدبر والمخطط للإعتداءين الارهابيين اللذين نفذا في مرقد الامام الخميني (رض) ومجلس الشورى الاسلامي يوم الاربعاء الماضي قد قتل يوم السبت.

واضاف حجة الاسلام علوي: لقد تمكنا من كشف وتفكيك الخلايا الارهابية باستمرار والتي تهدف للقيام بأعمال مناهضة للأمن أو تفجير عبوات أو أحزمة ناسفة.

وقال: انه تم خلال العام (الايراني) قبل الماضي (انتهى في 19 اذار 2016) تفكيك نحو 30 خلية ارهابية وفي العام الماضي (انتهى في 20 اذار 2017) نحو 45 خلية ارهابية وخلال شهرين ونصف الأخير أكثر من 25 خلية ارهابية، وكانت كل منها تضم عنصرا واحدا أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو حتى اكثر من ذلك.

واوضح انه خلال الاشهر الاخيرة تمكنا من كشف وتفكيك خلايا تضم عنصرين الى 6 عناصر واكد بانه تم الحيلولة خلال الاعوام الاخيرة دون الكثير من التفجيرات الارهابية وصرح بانه خلال الاعوام الاخيرة كان يتم كشف خليتين خلال شهر أو خلية واحدة خلال اسبوع على الاقل الا انه كان يتم تفكيك خلية واحدة يوميا تقريبا خلال الشهر الماضي.

وصرح بان عدم الاعلان عن الكثير من عمليات تفكيك الخلايا الارهابية كان بهدف الحفاظ على هدوء المجتمع.

وأضاف وزير الامن: إن إحباطات الجماعات الارهابية خلال الفترة الماضية كانت قد اوصلتهم الى حد الجنون كما ان الدعم المالي والتحفيزات المقدمة لهم من وراء الحدود كانت تزيد من دوافعهم بحيث كانت أبعاد خططهم أوسع من مجرد عمليات ارهابية.

وتابع علوي: قبل نحو 10 ايام قمنا بتفكيك خلية ارهابية في احدى مناطق البلاد وصادرنا منهم 30 بندقية كلاشينكوف و4 اسلحة رشاشة من طراز غرينوف وسلاحي (آر بي جي 7) مع 10 قذائف (آر بي جي) و15 حزمة تحوي كل منها 700 رصاصة و4400 رصاصة لرشاش غرينوف.

وقال وزير الامن: إن الملمين بالقضايا العسكرية يدركون بان هذه الكمية من الاسلحة هي لعمليات حربية وعسكرية وليست لعلميات حرب عصابات.

واوضح بانه تم ملاحقة وكشف الخلايا الارهابية وعناصرها وتم استهداف بعضهم في الداخل والبعض الآخر في الخارج بتعاون اجهزة استخبارات تلك الدول.

واضاف وزير الامن الايراني: إن (ابوعائشة الكردي) الذي كان احد قادتهم قد تم استهدافه والقضاء عليه في الحدود قبل نحو 3 أشهر وكان يعتزم قيادة العمليات في داخل البلاد، كما تم استهداف مسؤول عمليات ايران في الرقة (ابو فارس) الذي كان متواجدا في الموصل اخيرا.

وقال علوي: اثر العمليات الدنيئة التي قاموا بها الاربعاء الماضي في طهران توصلنا الى الكثير من الخيوط وكنا بطبيعة الحال نرصد من قبل عددا كبيرا من الخلايا وقررنا في حينها بان نوجّه الضربة لهم في الوقت المناسب اخذا بنظر الاعتبار بعض الملاحظات ولكن على اي حال فقد تم اعتقال 43 عنصرا وتم كشف منزلهم في كرمانشاه واعتقال افراد فيه وضبط معدات منهم مثل الحزام الناسف.

واضاف: لقد كشفنا منزلا آخر واعتقلنا عددا من الاشخاص الذين كانوا فيه، وهو ذات المنزل الذي تعاهد فيه الارهابيون الخمسة (الذين نفذوا عمليات الاربعاء بطهران) وجرى اعتقال شقيق احدهم، وكان اخطر منهم، من قبل القوى الامنية.

واوضح بأن قائد هذه الخلية الذي كان متوجدا في الحدود، خرج من البلاد بعد مقتل الارهابيين الا ان الاجهزة الامنية قامت بملاحقته وقتله بتعاون اجهزة الأمن هنالك.

وصرح علوي بانه تم الحصول على الكثير من المعلومات من اعترافات العناصر الارهابية الذين تم اعتقالهم والتي اوصلت الى رصد آخرين والقبض عليهم.

وصرح بان الارهابيين الـ 43 الذين تم اعتقالهم بعد العمليات الارهابية الاخيرة بطهران، كان بعضهم على صلة بهذه العمليات فيما لم يكن البعض الآخر على صلة بها لكنهم كانت لهم ايضا مخططات ارهابية ومناهضة للأمن وكنا نرصدهم بدقة للحصول على المزيد من المعلومات عنهم.

واكد وزير الامن الايراني بانه وفقا لقول الكثير من اجهزة الاستخبارات في العالم فان وزارة الامن الايرانية تعتبر من أكثر الاجهزة مهنية واقتدارا واحاطة في مجال الأمن ومن ضمنه مكافحة الارهاب.