* الحشد الشعبي ينفي اعتماده على مقاتلين أجانب * مقتل مئات الدواعش خلال عمليات تحرير الزنجيلي أيمن الموصل * صدّ هجوم إنتحاري بسيارة مفخخة على طريق كركوك - بغداد * أنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا * وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده قرب الحدود العراقية

بغداد/نافع الكعبي - أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي عن تحرير كافة مناطق غرب مدينة الموصل باستثناء قضاء تلعفر(المعقل الأخير للتنظيم)، وإنها لاتزال تنتظر أوامر العبادي لاقتحام القضاء باتجاه الحدود السورية، في حين أكد المهندس، أن جميع المعارك التي خاضتها قوات الحشد الشعبي كانت من دون الاستعانة بالأجنبي، يأتي هذا في وقت تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من إحباط هجوم إنتحاري بسيارة مفخخة إستهدف حاجزاً أمنياً على طريق كركوك - بغداد قرب منطقة الصفرة (85 كم شمال بعقوبة)، فيما قتل مئات الدواعش خلال عمليات تحرير حي الزنجيلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس في بيان، إن قوات الحشد الشعبي، تمكنت منذ انطلاق عملياتها العسكرية في سبتمبر العام الماضي ولغاية اليوم من تحرير 14 ألف كلم وتحرير 360 قرية وقضاءين، مؤكدا قطع أي اتصال لقواعد (داعش) مع مدينة الموصل.

وكشف المهندس أن القوات لا تزال تنتظر أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) لاقتحام قضاء تلعفر، المعقل الأخير للتنظيم غرب الموصل باتجاه الحدود السورية.

وفي السياق، أشار المهندس إلى أن قوات الحشد الشعبي لم تقم الى الآن بالدخول إلى العمق السوري، موضحا أنها وصلت قبل يومين إلى إحدى القرى الحدودية وهي تبعد كيلومترين عن سورية. وأكد المهندس، في كلمة خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية إعلام الحشد الشعبي لمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الحشد الشعبي، أن العراقيين أثبتوا قدرتهم على القتال والتحرير من دون الاستعانة بالأجنبي.

ونوَّه المهندس إلى أن الحشد الشعبي يتهيأ حاليا لمرحلة ما بعد داعش، مشيرا إلى أننا لا نريد طرد (داعش) الإجرامي بل تدميره ومنع تحوله إلى تنظيم آخر مثلما تحولت (القاعدة) إلى (داعش). وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان له: إن الحشد الشعبي/ اللواء 99 احرق بقصف مدفعي عجلة لـ (داعش) تحمل رشاش عيار 14 ومن فيها في جبال مكحول.

وبيَّن أن الاسناد والدعم الناري التابع للواء اباد تجمعا لداعش عند مفرق الزوية.

* العبادي: تحرير قضائي الحويجة وتلعفر قريباً

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أعلن السبت، عن قرب تحرير قضائي الحويجة وتلعفر. وشدّد العبادي خلال كلمته في اجتماعه مع قيادات الحشد الشعبي وتناوله وجبة الافطار معهم، على أن تلعفر والحويجة سيتم تحريرهما قريبا، مؤكدا أنه يتم اليوم إغلاق الباب الذي دخل منه (داعش) عبر الحدود حيث أن هذه المناطق لم تكن تحت سيطرة الحكومات السابقة.

وبيَّن أهمية أن تبقى أجواء الوحدة والابتعاد عن الخلافات لاستقرار وإعمار البلاد، مشيرا بأننا نصل حاليا إلى الاشواط الأخيرة لتحرير الأراضي وعلينا الحيطة والحذر والاستمرار بنفس العزيمة والوحدة للقضاء على (داعش)، مؤكدا أن جزءا كبيرا من النجاحات التي تحققت هو أننا حرمنا العدو من الحواضن. ولفت إلى أهمية الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى الذين بدمائهم تحققت الانتصارات، مضيفًا أن قواتنا على الحدود تؤمن حدود بلدنا وليس عبورها ولا نريد الدخول إلى الجانب الثاني.

* إستمرار المواجهات وسط حي الشفاء غربي الموصل

ولا تزال المواجهات مستمرة وسط حي الشفاء آخر معقل للتنظيم شمال غربي مدينة الموصل القديمة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت: إن قطعات الشرطة الاتحادية توغلت فجر الاحد، بحي الشفاء وتعمل على ازالة الافخاخ والالغام من حي الزنجيلي المحرر.

وقال جودت في بيان، الاحد: إن كتائب الهندسة وفرق الشرطة الاتحادية المختصة مستمرة بازالة الالغام والافخاخ ومخلفات الدواعش في حي الزنجيلي وانقاذ العوائل العالقة وسط المباني المفخخة ومخلفات الدواعش، فيما تواصل قطعاتنا في التوغل باتجاه حي الشفاء غربا.

واضاف جودت: إن قطعات الشرطة الاتحادية حررت حي الزنجيلي بعد معارك شرسة اسفرت عن قتل مئات الدواعش بينهم 49 قناصا و22 انتحاريا وتدمير 40 دراجة نارية و27 سلاح أحادية مضاد طائرات و40 عجلة مفخخة وتفكيك 16 منزلًا ملغماً وتدمير مفرزة هاون 15 وتفجير 150 عبوة ناسفة. وأشار إلى الاستيلاء على 525 صاروخًا متنوعًا و4 معامل لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة والمركبات و50 منظومة اتصالات لاسلكية.

والمواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي، وإن كانت تجري بوتيرة بطيئة، إلا أن القوات الحكومية وحسب مصادر أمنية، دفعت بها عند باب المسجد وباب سنجار مدخلي المدينة القديمة بعد أن دمرت دفاعات تنظيم (داعش).

وقال ضابط أمني، نقلا عن (مصادره الاستخباراتية الخاصة): إن ثلاثة منازل مقابلة للإعدادية المركزية في شارع البورصة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل يتخذها تنظيم (داعش) كمقرات له جرى تدميرها بضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي.

واضاف: إن القصف اسفر عن مقتل واصابة عشرات المسلحين.

* العثور على سجن أيمن الموصل

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، عن العثور على سجن لتنظيم (داعش) كان يحتجز فيه نساء ايزيديات في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان: إن الجيش العراقي عثر على سجن لعصابات داعش الإرهابية كان يحتجز فيه عددا من النساء الايزيديات قبل هزيمته في حي 17 تموز بمدينة الموصل.

* هجوم انتحاري على حاجز أمني على طريق كركوك - بغداد

في غضون ذلك، أكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، انه تم إحباط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على طريق كركوك- بغداد، فيما أشار إلى أن الحصيلة هي إصابة مدنيين اثنين.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة قرب حاجز امني على طريق كركوك- بغداد قرب منطقة الصفرة (85 كم شمال بعقوبة)، بعدما تصدت له قوة امنية عن بعد، مبينا ان القوة طوقته من عدة جهات ومنعته من تجاوز الحاجز قبل ان يفجر السيارة.

وأضاف العزاوي: إن مدنيين اثنين أصيبا نتيجة انفجار المفخخة التي كانت تستهدف بالاساس كمرك الصفرة القريب جدا من الحاجز الامني، مشيرا الى ان سرعة ردة فعل الاجهزة الامنية وتطويقها للمفخخة اسهمت في منع وصولها الى الكمرك.

* إحباط عملية (إرهابية) لاستهداف محافظة المثنى

أعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي إبراهيم المكصوصي، الأحد، إحباط عملية (إرهابية) لاستهداف محافظة المثنى، مشيراً إلى تنفيذ عمليات استباقية يومية في المحافظات الواقعة ضمن قاطع عمليات الرافدين فيما أكد وجود تنسيق وتعاون مشترك مع قيادة عمليات بغداد لتأمين الحدود بين بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال المكصوصي في بيان: إن دوريات الشرطة المنتشرة في بادية السماوة وبناء على معلومات استخبارية توفرت لدى قيادة العمليات وتم متابعتها بدقة، تمكنت من إحباط عملية إرهابية كان ينوي الإرهابيون القيام بها بقضاء السلمان أو العبور إلى داخل المحافظة من خلال محاولة تسلل عجلتين نوع بيك أب في الساعات الأولى من فجر الأحد، مستغلين ظلام الليل وعمق الصحراء فتصدت لهم دوريات الشرطة المنتشرة في البادية واشتبكت معهم وأجبرتهم على الفرار دون أن يحققوا مآربهم الإجرامية في النيل من سلامة وأمن المواطنين.

* مقتل دواعش شرق بحيرة الرزازة جنوبي الأنبار

وضمن قاطع عمليات الانبار، أفاد مصدر عسكري في قيادة عمليات الأنبار، الاحد، بأن خمسة (إرهابيين) ينتمون لتنظيم داعش قتلوا شرق بحيرة الرزازة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة من الجيش وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تمكنت من القيام بعملية استباقية في منطقة الابار شرق بحيرة الرزازة جنوبي الأنبار.

* أنباء عن مقتل البغدادي في سوريا

أوردت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية، الأحد، أنباء عن مقتل زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي بقصف جوي في سوريا.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه وسائل إعلام: إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل السبت بغارة جوية في سوريا، وفقا لتقارير لم يتم التحقق منها في وسائل الإعلام الحكومية السورية.

وكانت الولايات المتحدة رفعت في وقت سابق المكافأة التي كانت قد رصدتها لمن يدلي بمعلومات عن البغدادي لأكثر من المثلين إذ عرضت 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد على تحديد موقعه أو إلقاء القبض عليه أو إدانته.

* وزير الدفاع التركي يتفقد قواته قرب الحدود العراقية

أفادت وسائل اعلام تركية، الاحد، بأن وزير الدفاع التركي فكري إشيق أجرى زيارة تفقدية لوحدات بلاده العسكرية العاملة في نقطة الصفر على الحدود مع العراق.

وبحسب وكالة (الاناضول) التركية الرسمية للأنباء، فقد رافق إشيق في زيارته، فجر امس الأحد، قائد القوات البرية الفريق أول صالح ذكي.

* عكاظ: البارزاني سيطلب حماية دولية

كشفت صحيفة (عكاظ) السعودية، الأحد، عن نية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طلب (حماية دولية) في حال تعرض الكرد لتهديدات من قبل إيران أو تركيا على خلفية الدعوة إلى استفتاء على استقلال الإقليم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعددها الصادر، أمس الأحد، واطلعت عليه وسائل إعلام: إن البارزاني سيطلب الحماية الدولية في حال تعرض الكرد لأي تهديدات إيرانية أو تركية على خلفية مشروع الاستقلال بالاستناد إلى مبادئ حق تقرير المصير، وهو حق مشروع تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبها، نقلت مصادر عن البارزاني قوله في اجتماع حكومة كردستان المحلية، بحسب الصحيفة: إن التهديدات أيا كان مصدرها لن تخيف الأكراد الذين قرروا المضي في مشروع الاستقلال بسبب استمرار الحكومة والقيادة السياسية العراقية في سياسة التجاوز على الدستور والتهميش، وإهمال حقوق الأكراد والسماح للدول الخارجية التدخل في شؤونهم.

وكان مكتب العبادي أكد، الجمعة (9 حزيران 2017)، أن العراق يستند إلى الدستور كمرجعية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف تحديد مصيره بمعزل عن الآخرين.