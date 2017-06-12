ولم يتم العثور على متفجرات في أمتعتهم أو على متن الطائرة وقالت متحدثة باسم المطار إن بقية الركاب سيتوجهون إلى لندن الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وتلقى تسعة أشخاص علاجا بعد إجلاء كافة الركاب وعددهم 151 من الطائرة وهي من طراز إيرباص 319.

وقالت الشرطة المحلية ومدعوون في بيان مشترك إن قائد الطائرة حول مسارها من ليوبليانا إلى كولونيا مساء يوم السبت بعد أن أبلغ ركاب عن أن رجالا كانوا يتحدثون عن "أمور إرهابية".

ونقلت صحيفة بيلد عن متحدث باسم الشرطة الاتحادية أن الطيار قرر الهبوط في كولونيا بعد أن أبلغ الركاب أفراد الطاقم بأنهم سمعوا الرجال يتفوهون بكلمات مثل "قنبلة" و"عبوة متفجرة". وذكر متحدث باسم شرطة كولونيا أن أعمار الرجال 31 و38 و48 عاما.

وقالت بيلد إن الرجال يعملون في شركة بلندن وكانوا في طريق العودة إلى العاصمة البريطانية بعد رحلة عمل. وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات فحصت حقيبة ظهر مريبة تخص الرجال ودمرتها بواسطة تفجير محكوم لكن لم يتم العثور على أية محتويات خطيرة أو متفجرات في الحقيبة أو على متن الطائرة.

وذكرت الشرطة والمدعون أنهم يحققون في الاشتباه في تحضير الرجال لتنفيذ "جريمة عنف خطيرة". وقال المتحدث باسم الشرطة إنه لم يتضح ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات للرجال الثلاثة.

وقالت المتحدثة باسم المطار إن حركة الملاحة الجوية عادت لطبيعتها بعد توقف لمدة ثلاث ساعات مساء يوم السبت. وأشار المطار إلى تحويل سبع طائرات إلى مطارات أخرى وتأجيل 20 رحلة وإلغاء رحلتين.