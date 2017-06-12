أعلن المكتب الإعلامي لما يسمى بـ"عملية مكافحة الإرهاب" التي تديرها كييف في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا عن مقتل أربعة عسكريين أوكرانيين، وإصابة أربعة آخرين هناك.

ودوّن المكتب المذكور في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" بهذا الصدد: "قتل أربعة من عسكريينا بقذيفة هاون معادية وأصيب أربعة آخرون من جنودنا بجروح، وثلاثة برضوض وكدمات في دونباس".

يشار إلى أن روسيا لم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، لكنها تعهدت بحماية السكان الروس هناك، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للجمهوريتين.

كما تسعى روسيا مع ألمانيا وفرنسا لفض النزاع في أوكرانيا عبر مفاوضات "مينسك" للتسوية التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، ومشاورات "رباعية نورمندي" المستمرة على مستوى وزراء خارجية بلدان مجموعة مينسك الأربعة.

وقبل مفاوضات "مينسك"، أطلقت السلطات الأوكرانية في أبريل/نيسان 2014 عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" ضد الجمهوريتين، في أعقاب ما سمي بـ"ثورة الميدان" في كييف التي أطاحت بحكم فيكتور يانوكوفيتش، وأوصلت القوى اليمينية المتطرفة إلى السلطة، الرافضة للتكامل مع روسيا والمطالبة بدمج أوكرانيا في فضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.