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رقم الخبر: 195509 تاريخ النشر: حزيران 11, 2017 الوقت: 15:54 الاقسام: دوليات  
وزير العدل الأمريكي يناقش طرح كومي أمام لجنة المخابرات

وزير العدل الأمريكي يناقش طرح كومي أمام لجنة المخابرات

* كومي عزز فرص توجيه إتهامات لـترامب بعرقلة القضاء

قال جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي إنه سيمثل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء لتناول أمور أثارها جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي في الشهادة التي أدلى بها الأسبوع الماضي أمام نفس اللجنة.

وأبلغ سيشنز في رسالة اطلعت رويترز عليها السناتور ريتشارد شيلبي رئيس لجنة الاعتمادات الفرعية بشأن التجارة والعدل والعلوم والوكالات ذات الصلة في مجلس الشيوخ أن لجنة المخابرات هي أنسب مكان لتناول الأمور التي أثيرت خلال جلسة كومي يوم الخميس.

وقالت الرسالة إن سيشنز كان يعتزم المثول أمام لجنتي الاعتمادات الفرعيتين بمجلسي الشيوخ والنواب ولكن نائب وزير العدل سيحل محله.

هذا وقد عززت الشهادة اللاذعة التي أدلى بها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، جيمس كومي، فرص توجيه اتهامات بعرقلة القضاء للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب خبراء قانونيين.

إلا أن هناك حاجة لتوفير مزيد من الأدلة لإثبات أن الرئيس حاول إعاقة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، والتي وضع بموجبها عددا من أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية تحت المجهر.

وفي حال ورود أدلة أقوى، قد يواجه ترامب اتهامات جنائية مشابهة لتلك التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة عام 1973، وتسببت بعزل بيل كلينتون من قبل مجلس النواب قبل أن تنجيه محاكمة امام مجلس الشيوخ عامي 1998 و1999.

ويفترض محللون قانونيون أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر، الذي تم تعيينه مدعيا خاصا مستقلا للتحقيق في قضية التدخل الروسي، وسع دائرة تحقيقاته للنظر في إن كان ترامب تدخل بأي طريقة مخالفة للقانون.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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