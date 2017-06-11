استدعت سلطات الامن الكويتية، ثلاثة دعاة وردت أسماؤهم في قائمة الإرهاب الخليجية العربية ووضعتهم تحت الرقابة المشددة، وسحبت جوازاتهم ومنعتهم من السفر.

وأكدت صحيفة "القبس" الكويتية الجمعة، استدعاء أمن الدولة لكل من حجاج العجمي، وحاكم المطيري، وحامد العلي، وهم مصنفون ضمن أصحاب الفكر المتشدد، بعد ورود أسمائهم في القائمة التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كما سيستدعى أشخاص آخرون على صلة بهم.

وقال مصدر مطلع إن القرار الذي شمل الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة الإرهاب يعتبر قرارا أمنيا سياسيا، وبحسب الدستور الكويتي فإنه يمنع محاسبة أي مواطن بلا وقائع، ولكن إن خوطبت المحكمة بوقائع محددة فمن الممكن أن يحاكموا، كما يمنع الدستور تسليم أي مواطن كويتي لأي دولة.