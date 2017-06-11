أرجا رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" الجلسة العامة التي كانت مقررة يوم الإثنين المقبل، إلى يوم الجمعة 16 يونيو في الساعة الثانية ظهرا .

من جانب آخر، استعرض رئيس مجلس النواب خلال لقائه السبت مع وفد من قيادة حركة حماس الفلسطينية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وأكد أبو مرزوق- عقب اللقاء- الحرص على الوضع الأمني والاستقرار ووضع المخيمات والسلم الاجتماعي والتعاون بمسؤولية كبيرة.

واعرب أبو مرزوق عن تقديره للبنان حكومة وشعبا وكقوى وفصائل، هذا الاحتضان للشعب الفلسطيني وللقضية الوطنية.

وأوضح أنه في أي أحداث تجري من المفترض أن يكون هناك تفاهما عاليا مع الدولة والقوى الأمنية، ومع مخابرات الجيش.

وأضاف أن الجيش مع كل القوى لكي لا يكون هناك أي احتكاك أو خلاف داخلي في الساحة اللبنانية، حيث أن أمن واستقرار الساحة اللبنانية أحد أهم الأهداف التي يجب الحرص عليها .