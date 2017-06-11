قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، إن عناصر خاصة تابعة للجيش، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية داخل مدينة درنة تم من خلالها تدمير المركز الإعلامي ونقطة إرهابية تخص الجماعات المتطرفة في المدينة.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن قبل أيام، أنه يقوم بعميات مشتركة مع سلاح الجو المصري لاستهداف مواقع تنظيم القاعدة في ليبيا.

وأضاف تصريح رسمي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن سلاحا الجو الليبي والمصري يقومان بتلك العمليات بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في غرفة عمليات مشتركة.

وكانت الطائرات الليبية والمصرية قد شنت سلسلة غارات الجمعة والسبت على مواقع ومعسكرات المتشددين في مدينة درنة، وذلك بعد الهجوم الدامي الذي استهدف حافلة كانت تقل مسيحيين مصريين إلى دير صحراوي في المنيا بمصر، الجمعة الماضي.

وقالت الحكومة المصرية إن منفذي الهجوم الدامي الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي وأسفر عن مقتل 29 شخصا بينهم أطفال ونساء، تدربوا في مناطق ليبية، بينها درنة، الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة التي تقاتل الجيش الليبي الوطني.

من جانبه أكد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، الجمعة، في صفحته على فيسوك، وصول مقاتلين تابعين لميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي إلى مدينة صبراته.

وجاء وصول الميليشيات إلى مدينة صبراتة، غربي البلاد، بعد تمكن الجيش الوطني الليبي من بسط سيطرته على الجنوب الليبي وطرد سرايا الدفاع من بنغازي.

واستقبل متطرفون في المدينة، ميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي والمتكونة من بقايا تنظيم القاعدة الهاربين من مدينتي بنغازي وأجدابيا.

واختارت السرايا مدينة صبراته بمثابة ملاذ آمن، بعد أن تم منعها من دخول مدينة مصراته من قبل أهالي المدينة.

وفي سياق آخر اتهم تقرير للأمم المتحدة الإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وبتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات المشير خليفة حفتر.

وبحسب "وكالة الصحافة الفرنسية" أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات السلطات الليبية الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر، في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته المنظمة الدولية.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن "الإمارات قدمت على حد سواء الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي، ما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح" لهذا الجيش.

وأضاف التقرير أن "العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد"، مشيرا إلى أن "الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية ازداد أيضا".

وقال خبراء الأمم المتحدة أنهم تمكنوا من تتبع تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى الإمارات العربية المتحدة وقدّموا صوراً تظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا معقل حفتر.

وسعى الخبراء إلى تأكيد معلومات عن أن المروحيات القتالية من طراز "مي-24 ب" تم تسليمها إلى "الجيش الوطني الليبي" في أبريل 2015. وقد أكدت بيلاروسيا من جهتها أنها باعت أربع مروحيات إلى الامارات في 2014.

وأكد الخبراء أيضا أن الإمارات زودت "الجيش الوطني الليبي" بطائرة واحدة على الأقل من طراز "إيه تي-802 آي"، مشيرين إلى أن عربات مدرعة مصدرها شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها قد تم تسليمها إلى قوات هذا الجيش في طبرق في أبريل 2016.

واستنادا إلى التقرير فإن الإمارات العربية المتحدة لم ترد على الطلب الذي تقدم به خبراء الأمم المتحدة لإيضاح الموضوع.