وافق السبت الذكرى الـ 23 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، والتي ارتكبت في 15 رمضان 1414 هـ - 25 فبراير 1994، وراح ضحيتها 29 مصلياً وأصيب أكثر من 150 بجراح بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، بعد أن فتح المستوطن "باروخ جولدشتاين" الرصاص باتجاه المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر داخل الحرم.

على إثر المذبحة، قررت حكومة الاحتلال الصهيوني تشكيل لجنة تحقيق، لاستخلاص العبر ووضع التوصيات، فتم عهد رئاسة هذه اللجنة إلى القاضي الصهيوني "يهودا شمغار"، والذي أوصى، بأن يتم تقسيم المسجد الإبراهيمي الإسلامي، بين المستوطنين والفلسطينيين، وبموجب ذلك استولى المستوطنون اليهود على 54% من مساحة المسجد الإسلامي، وما تبقى منه لا يُسمح للمصلين أو الزائرين إليه بحرية الحركة والعبادة.

ولم تكتف حكومة الاحتلال بذلك، بل قامت بإغلاق سوق الخضار المركزي أمام الفلسطينيين ومنعتهم من الوصول إلى محالهم التجارية، إضافة إلى إغلاق شارع الشهداء -شريان مدينة الخليل- وشارع السهلة، وأجزاء من شارع طارق بن زياد، وإغلاق ما يزيد عن 500 محل تجاري في شارع الشلالة القديم، كما قامت بإغلاق العديد من المداخل المفضية إلى هذه الشوارع، ما أدى لإغلاق أسواق خان شاهين وسوق الدجاج وخان الحمام وحي بني دار ومحيط دائرة أوقاف الخليل، على الرغم من وجود قرارات من المحاكم "الإسرائيلية" بإعادة افتتاح بعض هذه الشوارع والمحال.

من جهة اخرى حمَّل 15 نائبًا من كتلة "فتح" البرلمانية المسؤولية والنتائج المترتبة على الإجراءات والمخالفات والتغول على القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته.

واستهجن بيانٍ، وقف السلطة رواتب الأسرى، وقطعها رواتب الموظفين المدنيين ضاربة بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن، والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلث رواتبهم تقريبًا بدعوى أنهم يضغطون على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عام، وأبناء "فتح" منهم بشكل خاص، وأخيرًا الاعتداء على مكافآت عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق.

وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح من كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وعلى رأسها وقف مكافآت النواب الأخيرة.