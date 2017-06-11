دعا مصدر مسؤول بالخارجية اليمنية دول الفيتو بمجلس الأمن والمجموعة الراعية لجهود السلام باليمن إلى كبح جماح السعودية الراعية للإرهاب وإعادة النظر في مواقفهم السلبية تجاه ما تقوم به دول العدوان بقيادة السعودية من جرائم حرب ومجازر في اليمن.

وأشار المصدر في بيان رسمي إلى المجزرة البشعة التي أرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر الجمعة بحي الخمسين بالعاصمة صنعاء بحق عائلة آمنة وأودت بحياة عدد من النساء والأطفال وجرح آخرين، مؤكدا أنها جريمة حرب جديدة تضاف لسابقاتها.

وأكد المصدر مجددا مسؤولية دول العدوان بقيادة السعودية وآلتهم العسكرية عن قتل ما لا يقل عن 15 ألفا من المدنيين خلال عدوانها على اليمن وجرح وإعاقة ما لا يقل عن 50 ألف مواطن ومواطنة وتشريد 3.5 ملايين يمني من أماكن سكنهم في مختلف المحافظات إضافة إلى التسبب في مجاعة أصابت 17 مليون مواطن وحرمان 1.4 مليون موظف من مرتباتهم ومستحقاتهم للتسعة اشهر الماضية، بالإضافة إلى إحداث التدمير والخراب في حوالي 85 بالمائة من المقدرات الإقتصادية والخدمية والمالية والإستثمارية للجمهورية اليمنية بتكلفة قاربت 220 مليار دولار، ولا تشمل التعويضات الجنائية والقانونية للمدنيين من أبناء الشعب اليمني.

ميدانياً دمرت وحدة جيش واللجان الشعبية، السبت، ثلاث آليات لقوى الغزو ومرتزقته، كما تم قصف مواقع وتجمعات المرتزقة في محافظات تعز والجوف ومأرب.

وأوضح مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية عسكرية لقوى الغزو والمرتزقة شمال منطقة يختل بمديرية المخا غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة والمنافقين بمنطقتي المضابي والبركنة في منطقة حمير بالمحافظة.

ودمرت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بعبوة ناسفة في وادي هراب بالأطراف الشمالية لمديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وقصفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان مواقع مرتزقة العدوان في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف بذات المحافظة.

وفي محافظة مأرب تم استهداف مدرعة لقوى العدوان بجوارها آليتين وتجمع للمرتزقة بصاروخ موجة في معسكر كوفل.

وكان قد لقي 5 من مرتزقة العدوان مصرعهم، الجمعة، في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية بمناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما نفذ الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة في منطقتي الجروف والمقاطع بمديرية الغيل بمحافظة الجوف ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

هذا و نفذت صاروخية الجيش واللجان الشعبية قصفاً مكثفاً مساء الجمعة، على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الموسم بجيزان.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخين "زلزال2" وصاروخين "غراد" وصاروخ "صمود" بالإضافة الى صلية من صواريخ الكاتيوشا مستهدفة تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته في بوابة الموسم بقطاع جيزان.

وأوضح المصدر أن عملية القصف جاءت بعد رصد دقيق لتحركات العدو في منطقة الموسم، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة في صفوفهم وثكناتهم.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت في وقت سابق تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في منفذ الطوال، محققة إصابات مباشرة.

وفي غضون ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وجرح آخرون، امس السبت، في كسر زحف جديد لهم بأطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة الصافح بأطراف نهم.

وأضاف المصدر أن زحف المرتزقة استمر لساعات وسبقه تمشيط مدفعي وصاروخي ورافقه غطاء جوي مكثف.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة الزحف، وتدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم، قبل أن يفر من تبقى منهم أمام ضربات أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون في كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان على أطراف نهم استمر من الصباح حتى ظهر الجمعة.

وقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، السبت، خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولات زحف لهم بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية قتلت وجرحت عدد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة زحف لهم باتجاه جبل الثورية في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ.