* فرض حظر تجوال بالشرقاط إثر هجوم لداعش على القضاء * الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملياته بعد تحريره 360 قرية غربي الموصل * المالكي يدعو مجلس التعاون لمغادرة (التخندقات) ويحذره من اندلاع (حروب داخلية) * البارزاني يهاتف العبادي ويؤكدان على (وحدة الصف)

بغداد/نافع الكعبي - في الوقت الذي تخوض فيه القطعات العراقية معارك شرسة في تحرير ما تبقى من أحياء الساحل الأيمن للموصل، بعد تحريرها حي الزنجيلي و6 قرى غرب مدينة الموصل بشكل كامل من تنظيم "داعش الإرهابي، شنّ تنظيم داعش الإرهابي، هجوماً واسعاً على القطعات العراقية التي تسيطر على طرق إمداد الجيش العراقي في الموصل، في حين فرضت القوات الأمنية حظراً على التجوال في عموم بلدة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، على خلفية الهجوم، يأتي هذا في وقت أعلن فيه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، انتهاء عمليات الحشد غربي الموصل، مشيرا إلى أنّه تمّ تحقيق جميع الأهداف المرسومة، بينما إتخذت قيادات الشرطة إجراءات أمنية مكثفة في عدد من محافظات العراق، تحسباً لهجمات إرهابية محتملة.

وأعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، السبت، عن تحرير ست قرى غرب مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان: إن قطعات فرقة المشاة 15 حررت قرى الزرنوك وشيخ قرة العليا والمهافيف ودام سنجار وتل خيمة وبغلة غرب سلسلة جبال عطشانة ورفعت العلم العراقي عليها".

بدوره، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت: إن الشرطة "تشرع بعملية واسعة لإزالة الألغام والأفخاخ وتعثر على معمل كبير لداعش، يضم أجهزة حديثة لتصنيع قاذفات الصواريخ الأنبوبية، ويضم أيضاً كميات كبيرة من المتفجرات والصواريخ والمقذوفات الحربية، في حي الزنجيلي".

وكان قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، أعلن عن مقتل قادة كبار وعناصر بتنظيم "داعش"، إثر قصف موجه استهدفهم في محيط الجامع التاريخي لمركز نينوى شمال العراق. وأوضح جودت، في بيان صحافي، أن قصفا موجها للشرطة الاتحادية، استهدف ثكنة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محيط جامع النوري، في المدينة القديمة غربي الموصل مركز نينوى.

وأضاف جودت: إن القصف أسفر عن قتل الإرهابي "يعرب الخاتوني" مسؤول ما تسمى "فرقة نهاوند"، والإرهابي المكنى بـ"أبي أمل" مسؤول الأمنية في تنظيم "داعش".

وتابع جودت، "أن 9 عناصر آخرين من تنظيم "داعش" قتلوا مع المسؤولين المذكورين، نتيجة القصف الموجه على ثكنتهم في المدينة القديمة" آخر معقل للتنظيم في الساحل الأيمن للموصل، شمالي العاصمة العراقية بغداد".

* الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملياته غرب الموصل

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة الحشد الشعبي، انتهاء عملياتها غرب الموصل، مؤكدة أنّها حققت أهدافها. وقال رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، في مؤتمر صحافي عقده في ساعة متأخرة من ليل السبت: إن عمليات الحشد الشعبي غربي الموصل انتهت بتحقيق أهدافها"، مبينا أنّ "العملية حققت تحرير 14 ألف كم مربع، و360 قرية".

وأكد المهندس أنّه "تم أيضا تحرير الحدود بشكل كامل، وسيتم تسليمها إلى شرطة الحدود لاحقا"، مشيرا إلى أنّ "هندسة الحشد أمنت أكثر من 1000 كم من الحدود العراقية خلال العملية".

وأشار إلى أنّ "الحشد جاهز لتحرير بلدة تلعفر، وقد قطع جميع الطرق والإمدادات إليها، وأنّه ينتظر أوامر رئيس الحكومة حيدر العبادي للتحرّك نحوها".

ولفت إلى "وصول الحشد قبل يومين إلى إحدى القرى الحدودية التي تبعد 2 كم عن سورية، وقام بمعالجة بعض الأهداف بواسطة المدفعية"، مؤكدا أنّ "منطقة غرب الموصل كانت بمثابة قاعدة اقتصادية لداعش، حيث كان يهرب النفط من خلالها".

* قوات سورية تصل إلى الحدود العراقية

وأعلن قائد عسكريّ، وهو غير سوري في التحالف العسكريّ الداعم للقوات السورية، بأنّ قوات سورية وفصائل متحالفة معها في جنوب شرق البلاد وصلت إلى الحدود العراقية يوم الجمعة قرب قاعدة التنف التّي تتولى فيها الولايات المتّحدة تدريب مجموعة من المحليين لقتال تنظيم داعش.

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبنانية الجمعة بأنّ الجيش وحلفاءه وسعوا "نطاق سيطرتهم في منطقة البادية"، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ العشرات من جنود الحكومة وفصائل متحالفة معه وصلوا إلى الحدود، موضحًا بأنّهم وصولوا إلى نقطة تبعد تقريبا 50 كيلومترا عن شمالي التنف بعد تقدّمهم في الصحراء حول المنطقة التّي يسيطر عليها معارضون تدعمهم واشنطن.

* الحشد الشعبي يصد هجوما عنيفا لداعش شمال شرق بيجي

الى ذلك، افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، السبت، بأن قوات الحشد الشعبي صدت هجوما عنيفا لتنظيم "داعش" في سلسلة جبال مكحول شمال شرق بيجي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن لواء 20 بالحشد الشعبي صد هجوما عنيفا لداعش على قاطع مسؤوليته في سلسلة جبال مكحول شمال شرق بيجي".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "اللواء اجبر المهاجمين على الفرار بعد مقتل وجرح عدد منهم واعطاب عجلات استخدموها في عملية الهجوم".

من جهته، أكد المقدّم في قيادة عمليات نينوى فاضل العتابي، أنّ "الهجوم عنيف جداً وغير مسبوق، وهو محاولة من داعش للسيطرة على طرق إمداد الجيش وإرباك تقدمه في الموصل".

وقال العتابي، خلال حديث صحافي: إن التنظيم يحتضر داخل الموصل، وأنّه لجأ لهذا الهجوم للتخفيف عن عناصره المحاصرين في المدينة القديمة بالموصل، مستغلاً وجود عناصره في مناطق الشرقاط وجبال مكحول وصحراء الموصل".

* فرض حظر للتجوال في قضاء الشرقاط

كما اعلن قائممقام قضاء الشرقاط علي الدودح، السبت، عن فرض حظر للتجوال في القضاء، على خلفية هجوم عنيف لـ"داعش" شرق الشرقاط.

وقال الدودح في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تنظيم داعش شن فجر السبت، هجوما عنيفا شرق قضاء الشرقاط"، مبينا ان "القوات الامنية والحشد الشعبي صدت الهجوم وقتلت 16 داعشيا وجرحت العشرات منه".

واضاف الدودح انه "تم فرض حظرا على التجوال في القضاء، بعد ورود معلومات عن تسلل عدد من عناصر التنظيم للقضاء".

وافاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، السبت، بأن قوات الحشد الشعبي صدوا هجوما عنيفا لتنظيم "داعش" في سلسلة جبال مكحول شمال شرق بيجي.

* صد هجوم لداعش على سدة العظيم شمال ب‍عقوبة

وفي الأثناء، أعلن رئيس مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالى محمد ضيفان العبيدي، السبت، أن جميع قتلى هجوم تنظيم "داعش" في محيط سدة العظيم شمال ب‍عقوبة هم من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز: إن قارباً يستقله ثلاثة من مسلحي داعش حاول الاقتراب من إحدى نقاط المرابطة الأمنية بمحيط سدة العظيم الاروائية وتم التصدي له وقتلهم جميعا من قبل قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي".

* إجراءات أمنية مكثفة في عدد من مناطق العراق

وإتخذت قيادات شرطة محافظات الديوانية والمثنّى والنجف الأشرف، إجراءات أمنية مشدّدة في عدد من مناطق المحافظة على خلفية التفجيرات الإجرامية التّي طالت محافظتي كربلاء وبابل.

وذكر بيان لشرطة النجف أنّ "قيادة شرطة المحافظة شدّدت الإجراءات على مركز الشرطة والدوريات في ناحية الحيدرية تحديدًا، كونها تقع بين محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل"، كما شدّدت شرطة المثنى، إجراءاتها الأمنية خلال السيطرات الخارجية والمداخل المؤدية الى مركز المدن، وقالت في بيان لها أنّه "نظرًا للتهديدات الأمنية الواضحة والحصول على معلومات مؤكّدة تشير إلى وجود تهديد أمني لمدن المحافظة خصوصًا عبر مناطق البادية المتّصلة مع بادية الأنبار والنجف، فيما نصبت الكمائن ومنعت دخول الغرباء إلى المحافظة "، يُشار إلى أنّ محافظتي كربلاء وبابل شهدتا تفجيرين انتحاريين، الأول وقع في سوق المسيب الكبير في بابل والثاني وسط مرآب للسيارات في كربلاء المقدسة، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

* البارزاني يهاتف العبادي

سياسياً، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، السبت، أهمية "وحدة الصف" والابتعاد عن كل ما يؤثر على إدامة زخم "الانتصارات" التي تحققها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش".

وقال مكتب العبادي في بيان: إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني"، مبينا أنه "جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، إضافة إلى سير المعارك في الموصل والانتصارات المتحققة واستمرار التنسيق العالي بين القطعات العسكرية وبضمنها قوات البيشمركة لإكمال تحرير بقية المناطق والقضاء على عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه "جرى التأكيد على أهمية وحدة الصف والابتعاد عن كل ما يؤثر على إدامة زخم الانتصارات المتحققة، حيث اقتربت القوات البطلة من تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا المجال".

* المالكي يدعو مجلس التعاون لمغادرة "التخندقات"

رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن مشروع الأغلبية السياسية سيمثل "حلا" يعيد للنظام السياسي في العراق "حيويته"، وفيما دعا مجلس التعاون إلى مغادرة "التخندقات" بعد الأزمة القطرية الأخيرة، حذره من اندلاع "حروب داخلية".

وقال المالكي في بيان: إن "مشروع الأغلبية السياسية هو الحل الذي سيعيد للنظام السياسي حيويته، ويضمن قضاء مستقلا وإدارة عمومية حيادية ودستورا يحترم بدقة ويخلق اقتصادا منتجا ومتطورا"، مبينا أن "النظام السياسي لن يستعيد حيويته وتجانسه إلا من خلال حكومة أغلبية سياسية قادرة على بناء بلد قوي ومساير للتطورات الحاصلة على المستوى العالمي ويضمن التوزيع العادل للثروة".

وكان المالكي دعا في أكثر من مناسبة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية لـ"إخراج البلد من أزماته"، كما أشار إلى أن التوافقات ساهمت بتعطيل الكثير من التشريعات المهمة.

وحذر المالكي من "اتساع دائرة الإرهاب في العالم وخصوصا بعد استهداف دول جديدة مثل إيران"، موضحا أن "الإرهاب بات ظاهرة خطرة يستهدف الاستقرار العالمي وعلى دول العالم توحيد جهودها لمواجهة آفة التكفير والإرهاب".