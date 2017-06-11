أصدر المجلس الوطني الايراني في امريكا «ناياك» بيانا اكد فيه على ضرورة اعتذار النائب «دينا روراباكر» في الكونغرس الامريكي للشعب الايراني بعدما اعرب عن ارتياحه للهجومين الارهابيين في طهران.

ووصف البيان، تصريحات روراباكر بالخاوية،مؤكدا لم نكن نتوقع سماع مثل هذه التفاهات من مثل هذا الشخص.

وكان روراباكر وهو من الحزب الجمهوري، قد عبر عن ارتياحه للهجومين الارهابيين اللذين وقعا الاربعاء الماضي في طهران قائلا ان ذلك يصب في مصلحة امريكا.