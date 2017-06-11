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|رقم الخبر: 195457
|تاريخ النشر: حزيران 10, 2017
|الوقت: 18:59
|الاقسام: محليات
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المجلس الوطني للجالية الايرانية في امريكا يطالب نائبا امريكيا بالاعتذار من الشعب الايراني
أصدر المجلس الوطني الايراني في امريكا «ناياك» بيانا اكد فيه على ضرورة اعتذار النائب «دينا روراباكر» في الكونغرس الامريكي للشعب الايراني بعدما اعرب عن ارتياحه للهجومين الارهابيين في طهران.
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