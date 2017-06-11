قام رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني صباح يوم السبت بزيارة تفقدية لجرحى الاعتداء الارهابي على مجلس الشورى الاسلامي.
وخلال زيارته التفقدية هذه لمستشفى "سينا" في طهران، تعرف لاريجاني عن كثب على اوضاع الجرحى ومسار تقديم العلاج اللازم.
بدوره اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري ان الاعتداءات الارهابية تؤدي بالتأكيد الى تعزيز التضامن والوحدة الوطنية وان نهج مكافحة الارهاب سيستمر في ايران بصورة اكثر جدية.
ووصف جهانغيري، في تصريح ادلى به على هامش مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءين الارهابيين في طهران، ايران بمثابة مركز الاستقرار في المنطقة.
وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها ماض طويل في مكافحة الارهاب وقد اشتد هذا النهج منذ ان كثفت الجماعات التكفيرية عمليات نشر الفوضى في المنطقة.
واضاف، انه منذ بدء المجموعات التكفيرية في المنطقة تأجيج الاضطرابات وشن الهجمات على بلدان عديدة تصدت ايران بكل حزم وقوة للارهابيين.
واكد جهانغيري، ان المجموعات الارهابية تكرس جهودها للاخلال بامن ايران الا ان جهود القوى الامنية والشرطة احبطت مخططاتها لذلك تحاول القيام بعمليات عشوائية بتصور انها تستطيع ضرب امن البلاد.
من جهته اعلن نائب قائد الجيش الايراني احمد رضا بوردستان ان اغتيالات الاربعاء الماضي تفتقر للقدرة العملياتية من الناحية العسكرية وقال ان داعش يحاول منذ عام 2014 ان يفتح جبهة واسعة في البلاد.
وفي تصريح على هامش مراسم تشييع شهداء اعتداءات طهران قال بوردستان ان داعش قام في حزيران وتموز عام 2014 بالتحرك من محافظة الانبار الى محافظة ديالى على الحدود الايرانية قبالة مدينتي مهران ودهلران بهدف فتح جبهة واسعة معنا وكانوا يتصورون زيفا مثل زمرة خلق الارهابية ان ابناء المحافظات الحدودية سيتعاطفون معهم ولكن قواتنا المسلحة تمكنت من احباط مخططهم ومن هنا حاولوا تنفيذ مؤامراتهم على جبهة اخرى مؤكدا انهم لن يفلحوا في اي جبهة كانت .
واوضح ان القوات المسلحة للجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي وقوات الامن لديها استعدادات جيدة وعمليات رصد متميزة.