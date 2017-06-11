قام رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني صباح يوم السبت بزيارة تفقدية لجرحى الاعتداء الارهابي على مجلس الشورى الاسلامي.

وخلال زيارته التفقدية هذه لمستشفى "سينا" في طهران، تعرف لاريجاني عن كثب على اوضاع الجرحى ومسار تقديم العلاج اللازم.

بدوره اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري ان الاعتداءات الارهابية تؤدي بالتأكيد الى تعزيز التضامن والوحدة الوطنية وان نهج مكافحة الارهاب سيستمر في ايران بصورة اكثر جدية.

ووصف جهانغيري، في تصريح ادلى به على هامش مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءين الارهابيين في طهران، ايران بمثابة مركز الاستقرار في المنطقة.

وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها ماض طويل في مكافحة الارهاب وقد اشتد هذا النهج منذ ان كثفت الجماعات التكفيرية عمليات نشر الفوضى في المنطقة.

واضاف، انه منذ بدء المجموعات التكفيرية في المنطقة تأجيج الاضطرابات وشن الهجمات على بلدان عديدة تصدت ايران بكل حزم وقوة للارهابيين.

واكد جهانغيري، ان المجموعات الارهابية تكرس جهودها للاخلال بامن ايران الا ان جهود القوى الامنية والشرطة احبطت مخططاتها لذلك تحاول القيام بعمليات عشوائية بتصور انها تستطيع ضرب امن البلاد.