* كشف المنزل الذي كان الدواعش قد هددوا الشعب الايراني فيه في شريط فيديو

اعتقلت القوات الأمنية الايرانية خلال الايام الاخيرة و لغاية الآن اكثر من 62 عنصرا من الزمر الارهابية في مختلف انحاء البلاد وضبطت منهم كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة.

جاء ذلك في ظل جهود واسعة بذلتها القوى الامنية الايرانية اثر الاعتدائين الارهابيين اللذين استهدفا يوم الاربعاء الماضي مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض) بطهران، واديا الى استشهاد 17 مواطنا واصابة 48 اخرين.

وقد اعلن قائد قوى الامن الداخلي يوم السبت عن اعتقال اعضاء خلية ارهابية في ضواحي طهران كما اعلن رئيس عدلية محافظة البرز احمد فاضليان بانه تم في منطقة فرديس اعتقال 7 من العناصر الداعمة للاعمال الارهابية بطهران.

كما تمكن رجال الشرطة الامنية في محافظة البرز (غرب طهران) من اعتقال احد العناصر التابعة لزمرة داعش التكفيرية مساء الجمعة في منطقة كيان مهر بمدينة كرج مركز المحافظة.

واستطاعت القوى الامنية والاستخبارية يوم الجمعة كشف المنزل الذي كان ارهابيو داعش قد هددوا الشعب الايراني فيه في شريط فيديو.

من جانب اخر اعلنت قوى الامن الداخلي اعتقال 7 عناصر مرتبطة بتنظيم داعش في مدينة لارستان بمحافظة فارس (جنوب) كما تم في ميناء ماهشهر (جنوب) اعتقال شخص يحمل جنسية اجنبية على صلة بالاعمال الارهابية في طهران.

من جانبهم تمكن كوادر وزارة الامن من اعتقال 41 من عناصر الزمرة الارهابية داعش.

ووفقا لبيان وزارة الامن فان هؤلاء العناصر تم اعتقالهم في محافظات كرمانشاه وكردستان (غرب) وآذربايجان الغربية (شمال غرب) وطهران وكانت بحوزتهم وثائق ومعدات عمليات ارهابية قبل قيامهم باي اجراء.

كما اعلن قائد قوى الامن الداخلي بطهران الكبرى العميد ساجدي نيا يوم الخميس اعتقال 5 عناصر مرتبطين بزمرة داعش الارهابية.

بدوره أعلن قائد قوى الامن الداخلي الايرانية العميد حسين أشتري إن قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية المختلفة ستتصدى لأي تحرك بكل قوة وأستعداد مشيداً بالرد السريع والمناسب لعناصر قوى الأمن في التصدي للعناصر الإرهابية التكفيرية.

وخلال الإجتماع العام لقادة ورؤساء قوى الأمن الداخلي يوم السبت قال العميد أشتري إن الحادث الإجرامي والإرهابي الذي وقع الأربعاء الماضي والذي قامت به المجاميع السلفية التكفيرية وأدت الى استشهاد 17 شخصا من المواطنين الأعزاء والصائمين مدعاة للأسف والحزن مشيراً الى أن هذا الحادث أثبت مرة أخري إمكانيات القوى الأمنية والعسكرية في مواجهتها للإرهابيين في العالم.

وأكد إن الإعتداء الإرهابي على مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني يشير الى الإستعداد الكامل لقوي الأمن والمؤسسات العسكرية في مواجهة كل تحركات الجماعات الإرهابية.

ولفت العميد اشتري الى أن العديد من المجموعات الإرهابية حاولت دخول البلاد خلال السنوات الأخيرة إلا أنه تم التصدي لها عند الحدود أو في المدن القريبة منها.

وقال وللأسف تمكن فريقان من الإرهابيين من الوصول الى مرقد الإمام الخميني ومجلس الشورى الإسلامي إلا أنه تم القضاء على خمسة منهم فيما ألقي القبض على العنصر السادس.

وأضاف: إن التفوق المعلوماتي لقوي الأمن أفقد الجماعات الإرهابية القدرة على المبادرة مشيراً الى أن الإعتداء الإرهابي عزز من التلاحم بين المسؤولين والشعب.

وأشار الى ان الجماعات التكفيرية الإرهابية تسعى الى قلب النظام مشدداً على ضرورة الحذر واليقظة والإستعداد الكامل.

وشدد العميد اشتري على ضرورة أن تكون القوى الأمنية على استعداد دائم للتصدي لمثل هذه الإعتداءات الإرهابية رغم اعتقادنا بأن العدو أضعف من أن يكرر الإعتداء في البلاد بسهولة.

واكد على أن القوى الأمنية والحرس الثوري وقوات التعبئة سوف تتصدى للجماعات الإرهابية بقوة وكفاءة عالية والدليل على ذلك تصديها لإعتداء الأربعاء الماضي.