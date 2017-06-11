أدان بابا الفاتيكان فرانسيس الاول الاعتداءين الارهابيين في طهران يوم الاربعاء الماضي.

وفي برقية وجهها فرانسيس يوم الجمعة بهذه المناسبة، اعرب فيها عن ادانته للاعتداءين الارهابيين في طهران ومواساته لاسر الضحايا وجميع الذين تأثّروا بهذه الهجمات الوحشية.

وعبّر عن اسفه لوقوع هذه الهجمات الوحشية والعنف واكد للشعب الايراني انه سيدعو من اجل السلام.

*جلال طالباني يندد بالإعتدائين الإرهابيين على طهران

من جانبه ندد الرئيس العراقي السابق أمين عام الإتحاد الوطني جلال طالباني بالإعتدائين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة طهران.

وفي برقية بعث بها يوم السبت إلي قائد الثورة الإسلامية أعرب طالباني عن تعازيه لإستشهاد عدد من المواطنين في الإعتدائين الإرهابيين اللذين استهدفا مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني الراحل.

وبالتزامن بعث النائب الأول لطالباني كوسرت رسول برسالة ندد فيها بشدة بالإعتدائين الإرهابيين اللذين استهدفا طهران.

*ممثلو الرؤساء الثلاثة بلبنان يوقعون سجل التعازي لشهداء الهجمات الارهابية بطهران

بدورهم حضر ممثلو الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش بلبنان الى جانب العشرات من الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الاجانب الى مقر السفارة الايرانية ببيروت لتوقيع سجل التعازي لشهداء الاعتدائين الارهابيين في طهران الاربعاء الماضي.

وحضر جان عزيز ممثلا لرئيس الجمهورية ميشيل عون، وايوب حميد ممثلا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وفادي فواز ممثلا لرئيس الوزراء سعد الحريري، الى السفارة الايرانية ببيروت حيث التقوا السفير محمد فتحعلي وقدموا التعازي والمواساة للحكومة والشعب الايراني خاصة ذوي الضحايا، ووقعوا سجل التعازي المقام بالمناسبة.

وكان الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري قد بعثوا برقيات منفصلة ادانوا فيها الهجمات الارهابية التي وقعت في طهران.

وحضر ايضا ممثل قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الى مقر السفارة، موقعا سجل التعازي.

كما حضر العشرات من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية والاعلامية والاقتصادية وسفراء ودبلوماسيون الى مقر السفارة الايرانية حيث قدموا خلال لقائهم السفير فتحعلي التعازي والمواساة، ووقعوا سجل التعازي.

والسفراء والدبلوماسيون الذين حضروا الى السفارة هم من مختلف الدول منها روسيا والصين وسوريا والعراق وعمان والجزائر ومصر وتونس والهند وباكستان وفرنسا وايطاليا والسويد واسبانيا واليونان وارمينيا والارجنتين وكوبا والبرازيل.

كما حضر العشرات من النواب والشخصيات السياسية ورؤساء وممثلو الاحزاب والتنظيمات في لبنان مثل حزب الله وحركة امل والجماعة الاسلامية وتجمع العلماء المسلمين والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الشعبي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية وحركة فتح الانتفاضة.

كما اتصل امين الجميل الرئيس اللبناني الاسبق ومن الشخصيات البارزة في تيار 14 مارس في لبنان الجمعة هاتفيا مع السفير الايراني في بيروت محمد فتحعلي، مدينا الاعتدائين الارهابيين بطهران.

وفي هذا الاتصال الهاتفي قدم الجميل المواساة للحكومة والشعب الايراني خاصة ذوي ضحايا هذين الاعتدائين الارهابيين.

*رابطة علماء اليمن تدين التفجيرات في إيران

اصدرت رابطة علماء اليمن بيانا نددت فيه بالاعتداءات الارهابية التي وقعت الاربعاء الماضي في طهران داعية الدول الاسلامية و العربية الى ادانتها.

وجاء في البيان اننا ندين التفجيرات التي قامت بها أيادي الإرهاب وعملاء الصهيونية العالمية والتي استهدفت مقام الإمام الخميني رحمه الله ومقر البرلمان الإيراني في طهران في محاولة لزعزعة أمن واستقرار الدولة الإسلامية في إيران تنفيذاً لأجندة الصهاينة والأمريكيين وعملائهم .

واعربت رابطة علماء اليمن في بيانها عن تضامنها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي لمؤامرات هذه الدول ضد محور المقاومة في الدول العربية و الاسلامية موكدة على وقوفها بجانب ايران.

كما اعربت عن مواساتها مع اسر ضحايا الاعتداءات الارهابية سائلة الباري تعالي الصبر لهم و الشفاء العاجل للجرحي.

*رئيسة كرواتيا تدين الاعتدائين الارهابيين في طهران

من جانبها أدانت رئيسة كرواتيا كليندا غرابار كيتارويتش الاعتدائين الارهابيين في طهران اللذين نفذهما تنظيم داعش الارهابي يوم الاربعاء الماضي.

وفي برقية وجهتها كيتارويتش الى نظيرها الايراني حسن روحاني، اعربت عن مواساتها للحكومة والشعب لاسيما اسر الضحايا واكدت في ذات الوقت على ضرورة المكافحة الجادة للارهاب.

* رؤساء غانا و السنغال و ساحل العاج يدينون الاعتدائين الارهابيين

بدوره أدان رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بشدة الاعتدائين الارهابيين اللذين وقعا في طهران يوم الاربعاء الماضي.

وفي برقية وجهها الحسن وتارا الى نظيره الايراني حسن روحاني يوم الجمعة، اعرب فيها عن مواساته لاسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى،واكد عزيمة بلاده في مكافحة الارهاب.

كما دان الرئيس السنغالي مكي سال الاعتدائين الارهابيين في طهران يوم الاربعاء الماضي معربا عن مواساته لاسر الضحايا والشعب الايراني الصديق.

وفي برقية وجهها سال الى نظيره الايراني حسن روحاني بهذه المناسبة، ورد فيها ان السنغال تدين بشدة هذا العمل البغيض الذي استهدف الابرياء.

واعرب عن تضامنه ومواساته العميقة مع الشعب السنغالي لاسر الضحايا والشعب الايراني الصديق.

ودعا الله بالمغفرة والرحمة لارواح الشهداء والصحة والسلامة للجرحى.

بدوره بعث رئيس غانا نانا أكوفو أدو، برقية تعزية الى رئيس الجمهورية حسن روحاني بضحايا الاعتداءات الارهابية.

واذ أعلن الرئيس الغاني مواساته لايران حكومة وشعبا ولاسر الضحايا، أعرب عن تمنياته بنجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب.

كما اصدر مركز الشيعة في غانا، بيانا عبر من خلاله عن تعازيه لذوي ضحايا الحادث الارهابي وتضامنه مع الحكومة والشعب الايراني.

*رئيسا البرلمانين المجري والقبرصي يدينان هجمات طهران الارهابية

من ناحيته و في برقيتين منفصلتين بعثهما رئيسا البرلمانين المجري والقبرصي، أدانا الهجمات الارهابية في طهران.

‏وفي برقية التعزية التي بعثها رئيس البرلمان المجري لازلو كوور الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، صرح بان هذا الحادث الارهابي اثبت مرة اخري ان لاحدود مادية ومعنوية امام انتشار العنف والاغتيال، وان المؤسسات المدنية والشعوب والسلام والاستقرار في بلداننا معرضة للخطر والتهديد جراء الارهاب.

وأكد على المسؤولية المشتركة للجميع في الانضمام الى قوات مكافحة الارهاب وحماته الذين أساءوا الى العلاقات الدولية وعملوا على اضعاف السلام .

كما أعلن رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس تعاطفه مع قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني وعوائل ضحايا الارهاب وأكد ضرورة المكافحة الشاملة والسريعة والحازمة للارهاب.