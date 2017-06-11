أعلن المتحدث باسم شركة آسمان للطيران، أمير رضا مصطفوي، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن موافقتها بيع 30 طائرة بوينغ لإيران الشهر القادم، مشيراً الى العقد الذي وقعته الشركة مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 30 طائرة من نوع بوينغ 737 ماكس في طهران.

وفي مقابلة مع إرنا على هامش التوقيع على عقد بيع طائرات بوينغ بين الشركة الأمريكية وشركة آسمان الإيرانية، أمس السبت قال مصطفوي: نظراً الى الظروف المناسبة فإن توقيع هذا العقد لن يواجه مشاكل بخصوص الموافقة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار الى أنه من المقرر أن تُصدر وزارة الخزانة الأمريكية رخصة لبيع 60 طائرة بوينغ 737 الى شركة آسمان الشهر القادم وقال: إن الصفقة تنفذ على مرحلتين حيث سوف يتم تسلّم 30 طائرة في المرحلة الأولى و30 طائرة أخرى في المرحلة الثانية.

هذا وتم توقيع هذا العقد بحضور وزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي على ربيعي ورئيس منظمة الطيران الإيرانية علي عابد زادة.

ووقع هذه الاتفاقية في طهران مدير عام شركة آسمان للطيران حسين علائي وممثل دائرة البيع في شركة بوينغ بالشرق الاوسط وروسيا جيمس لارسن.

ومن المقرر ان تدفع شركة آسمان ثلاثة مليارات دولار الى شركة بوينغ لشراء 60 طائرة؛ اذ ستدفع الشركة 5 بالمئة من المبلغ في حين سيتم توفير 95 بالمئة من المبلغ المتبقي عن طريق التمويل.

ومن المقرر ان تتم عملية تسليم اول طائرة من هذا الطراز في العام 2022 ومن ثم على الشركة ان تسلم 30 طائرة الى ايران خلال عامين من هذا التأريخ.

واصدرت شركة بوينغ المصنعة للطائرات بيانا اكدت فيه صحة الانباء بشأن توقيع اتفاقية في طهران تنص على بيع 30 طائرة من طراز بويينغ 737 ماكس الى شركة آسمان الايرانية للطيران.

وجاء في البيان الذي صدر أمس السبت عن مدير مكتب المبيعات في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى وروسيا وآسيا المركزية لشركة بويينغ (سمير بلياماني)، ان الاخيرة نجحت في توقيع اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة آسمان في تاريخ 10 حزيران 2017 تنص على بيع 60 طائرة الى هذه الشركة الايرانية للطيران.

وصرح البيان ان الاتفاقية أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين حيث قدمت بوينغ طلبا لاستصدار التراخيص من دائرة الاشراف على الاموال الخارجية في امريكا لتنفيذ هذه الصفقة.